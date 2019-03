De lente is officieel begonnen. Zin om lekker naar buiten te gaan? Dan is er de komende tijd genoeg te doen in Nederland.

Keukenhof - Lisse

Het is maart en dan gaat publiekstrekker de Keukenhof weer open. Op dit terrein van ruim 32 hectare bloeien weer meer dan zeven miljoen bloembollen. Ook zijn er bloemenshows en inspiratietuinen en vermaken kinderen zich met een speurtocht, in de speeltuin of bij de kinderboerderij.

Waar: Keukenhof, Stationsweg 166A, Lisse

Wanneer: dagelijks van 21 maart tot 19 mei, 8.00 - 19.30 uur

Prijs: 17 euro per persoon, kinderen 8 euro

Lammetjesdagen - Schaapskooien in Drenthe

De lammetjes spelen in het voorjaar weer volop in de wei. In Drenthe worden in maart en april de deuren van schaapskooien geopend, zodat de lammetjes weer uitgebreid geknuffeld kunnen worden.

Waar: o.a. de schaapskooien van Hijkerveld, Ruinen en Benneveld

Wanneer: zondagen tussen 17 maart en 1 mei

Prijs: gratis

Picknicken in het park - Utrecht

De terrassen zitten vaak overvol, maar in de stad Utrecht zijn genoeg andere mooie plekken te vinden om te genieten van het mooie weer. Met een picknickmand en een goed boek bijvoorbeeld. Van verscholen hofjes tot de grotere stadsparken.

Waar: o.a. Wilhelminapark, Griftpark, Maximapark of Flora's Hof

Wanneer: dagelijks

Prijs: gratis

'Vogelconcerten' in de natuur - diverse boswachterijen

Spechten, mezen of grutto's: de natuur wordt wakker deze maand en de vogels laten luidkeels van zich horen. In maart en april organiseert Staatsbosbeheer verschillende wandeltochten om de vogels beter te leren kennen en te genieten van deze 'vogelconcerten'.

Waar: o.a. de boswachterijen van Lauwersmeer, Heeze-Leende en Overasselt

Wanneer: tussen 17 maart en 20 april

Prijs: vanaf 5 euro per persoon

Lentemarkt - Vesting Bourtange

Tijdens de jaarlijkse Lentemarkt in Vesting Bourtange is er van alles te doen op en rond het historische Marktplein. De winkels openen hun deuren, er is een speciaal kinderplein en er zijn optredens van verschillende bands. Op zondag verzorgt het Exercitie Peloton Bourtange een demonstratie kanon schieten.

Waar: Marktplein, Vesting Bourtange

Wanneer: 13 en 14 april van 11.00 - 18.00 uur

Prijs: 2,50 euro entree per persoon, kinderen tot zes jaar gratis

Bootje huren - Giethoorn

Uitwaaien op het water? Huur een fluisterboot in het 'Venetië van het noorden', oftewel Giethoorn. Met een stil en makkelijk te besturen elektrobootje vaar je zelf het Nationaal Park Weerribben-Wieden in, het grootste laagveenmoerasgebied van West-Europa.

Waar: Giethoorn

Wanneer: dagelijks

Prijs: vanaf 29 euro per bootje (vier personen)

Familiedag landgoed Oostbroek - De Bilt

Op het Utrechtse landgoed Oostbroek is er tijdens de familiedag van alles te doen voor kinderen: knutselen, een puzzelwandeling maken of spelletjes doen in de boomgaard. Op het terras kun je genieten van koffie, thee en poffertjes.

Waar: Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 45a, De Bilt

Wanneer: zondag 14 april van 11.00 - 16.00 uur

Prijs: gratis

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete voorjaarsuitje? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder dit bericht.