Er is dit weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam. Zo kun je 21 torens beklimmen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek en wordt er in de Gashouder een groot wijnfestival georganiseerd.

Open Toren Dag

Tijdens de Open Toren dag zijn 21 historische en moderne Amsterdamse torens geopend voor publiek, zoals het torentje van de Bijenkorf, de Oudekerkstoren of het observatiedek van de A'dam Lookout, waar je op een schommel tot over de rand van de toren kunt bungelen. Op de website zie je of de torens vrij toegankelijk zijn of dat je er een entreebewijs voor nodig hebt.

Waar: 21 torens in Amsterdam

Wanneer: 23 maart van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: variërend van 0 tot 5 euro

Meer informatie

Wonderland Festival Indoor - Thuishaven

De organisatie van het Wonderland Festival liet zich inspireren door de fantasiewereld van Alice in Wonderland. Op het festival vind je drie zalen waar techno en house worden gedraaid, terwijl fantasiefiguren op het podium en tussen het publiek dansen en performances geven. Van twee zalen is de line-up bekend, maar welke dj's er in de derde zaal draaien blijft een verrassing voor het publiek.

Waar: Thuishaven, Contactweg 68, Amsterdam

Wanneer: 23 maart vanaf 13.00 uur

Prijs: 38,99 euro

Meer informatie en tickets

Tweedehandskledingmarkt - Kas Keerweer

Tweedehandskledingzaak Kas Keerweer organiseert in samenwerking met andere vintagewinkels een markt. Je kunt er snuffelen tussen kleding, tassen, accessoires en schoenen, terwijl buurtbewoners taart en koffie serveren.

Waar: Kas Keerweer, Admiraal de Ruijterweg 19, Amsterdam

Wanneer: 23 en 24 maart vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Amsterdam Wine Festival - Westergasfabriek

Op het Amsterdam Wine Festival kun je bijna driehonderd verschillende wijnen proeven. Het festival staat in het teken van Argentijnse, Zuid-Afrikaanse, Nieuw-Zeelandse en Chileense wijn. De wijn wordt gecombineerd met gerechten uit diezelfde landen. Daarnaast kun je op het festival ook workshops volgen, zoals een les Argentijnse tango.

Waar: Gashouder, Westergasfabriek, Klönneplein 1, Amsterdam

Wanneer: 22 tot en met 24 maart

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets

Kleding en boekenruil - Paper Fetish

Je kunt al je oude kleding en boeken meenemen naar de ruilmarkt van Paper Fetish. Daar kun je ze ruilen voor andere kleren en leesvoer. Deelnemers krijgen een gratis koffie of thee en mogen onbeperkt items ruilen. Alles wat overblijft, wordt gedoneerd aan een goed doel.

Waar: Paper Fetish, Droogbak 9, Amsterdam

Wanneer: 24 maart van 10.00 tot 13.00 uur

Prijs: 7,50 euro (inclusief drankje)

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.