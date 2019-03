Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 3: de gratis lunchpauzeconcerten in TivoliVredenburg.

Elke vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur kun je in TivoliVredenburg naar een gratis concert. Meestal treden er klassieke ensembles op, maar er staat ook weleens een brass- of jazzband op het podium. De muzikanten studeren veelal nog aan de Nederlandse conservatoria, maar een enkele groep heeft ook al internationale faam verworven.

Hoe werkt het?

Hoewel de concerten gratis zijn, heb je er wel een toegangsbewijs voor nodig. Dat bemachtig je via de webshop van Tivoli of aan de kassa. Om 9.00 uur 's ochtends, 3,5 uur voor aanvang van het concert, worden de kaarten vrijgegeven. De redacteur bestelde ze direct na de opening van de webshop, maar zag dat er een uur later nog steeds tickets verkrijgbaar waren. Je hoeft dus niet als een havik boven je laptop te blijven cirkelen alsof het een concert van een grote artiest betreft.

De organisatie raadt aan op tijd te komen. Dat blijkt geen loze boodschap; om 12.15 uur staan er al ruim veertig mensen in de rij bij de ticketscanners. Het concert is in de Hertz, een zaal waar 534 mensen in passen. Bijna alle plekken zijn tien minuten voor aanvang al bezet.

Voor wie is het?

De zaal is overwegend gevuld met ouderen. Toch zijn er ook wat jonge mensen en op de eerste rij heeft iemand drie kinderen meegenomen. Tivoli hanteert een minimumleeftijd van acht jaar voor de lunchpauzeconcerten.

Verder spoort Tivoli op Facebook mensen met een baan en studenten aan het concert te bezoeken, als pauze tijdens een hectische werkdag of studeersessie.

Hoe is het concert?

Het Animato Kwartet en klarinettist Jelmer de Moed treden op. Het strijkkwartet heeft onder meer in Brazilië opgetreden en De Moed heeft door Mexico getoerd. Ze spelen stukken van Mozart, Brahms en van de twintigste-eeuwse Amersfoortse componist Tristan Keuris. De muzikanten spelen loepzuiver en zijn goed op elkaar ingespeeld.

De muziek is geschikt om de dagelijkse beslommeringen even te vergeten en mee te drijven op de klanken. Wel is het belangrijk dat je geen haast hebt; het optreden loopt tien minuten uit en bij het verlaten van de zaal schuifelt iedereen samengedromd van de trappen. Het is rustgevender het lunchpauzeconcert te bezoeken wanneer je een dag vrij bent.

Wie na het concert nog wat wil drinken of eten, kan dat doen in het café op de begane grond. De bar bij Hertz is niet geopend tijdens het lunchpauzeconcert.

Rapport

De gratis concerten in Tivoli zijn sympathiek; het is erg bijzonder zo'n groot poppodium gratis te kunnen betreden en naar professionele muzikanten te kunnen luisteren op de vrijdagmiddag.

Het bezoek kost alleen wel veel tijd voor een activiteit die is bedoeld als pauze van je werk; reken vijf minuten voor het binnenkomen, een uur met tien minuten uitloop voor het concert, en nogmaals vijf minuten voor het naar buiten schuifelen met de rest van het publiek. En dan moet je nog van en naar Tivoli komen. De baas moet je dus wel anderhalf uur kunnen missen.