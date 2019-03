Vier nieuwe films en een oude klassieker verschijnen deze week in de Nederlandse bioscopen. Zo is Get Out-regisseur Jordan Peele terug met de veelbesproken horror Us en heeft Jesse Eisenberg een lucratief plan met een glasvezelkabel in The Hummingbird Project. Een overzicht van de nieuwste filmreleases.

Us - horror

Zijn griezelige regiedebuut Get Out werd in 2017 lovend ontvangen en won een Oscar voor het beste scenario, nu is Jordan Peele terug met een nieuwe horror. In Us wordt de familie Wilson tijdens hun vakantie geterroriseerd door een groep mysterieuze dubbelgangers. Hoofdrolspeelster Lupita Nyong'o brak in 2013 door met 12 Years a Slave en was vorig jaar te zien in het superheldenspektakel Black Panther.

Genre: horror

Regisseur: Jordan Peele

Cast: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss

Kijkwijzer: 16+

The Hummingbird Project - thriller, drama

Met het idee voor een glasvezelkabel die rechtstreeks van Kansas naar New Jersey loopt, denken de neven Vincent (Jesse Eisenberg) en Anton (Alexander Skarsgard) goud in handen te hebben. Met die directe lijn kunnen ze beurshandelaren namelijk een tijdsvoordeel van één milliseconde op hun concurrenten geven. Een lucratief plan, dat bij de aanleg een logistieke nachtmerrie blijkt te zijn. Tegelijkertijd doet hun voormalige baas (Salma Hayek) er alles aan om het plan te dwarsbomen. Regisseur Kim Nguyen kreeg eerder een Oscar-nominatie voor het oorlogsdrama Rebelle.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Kim Nguyen

Cast: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Salma Hayek

Kijkwijzer: 6+

Lazzaro felice - drama

Magie en realisme lopen door elkaar heen in deze film over een klein Italiaans dorpje, waar tabaksboeren worden uitgebuit en de (te) goedhartige Lazzaro zich laat meeslepen in een nieuwe vriendschap. Een gemoedelijk dorpje wordt zo onherroepelijk de moderne wereld in gesleurd. Lazzaro felice won op het filmfestival van Cannes de prijs voor het beste scenario. Regisseur Alice Rohrwacher kreeg in 2014 op datzelfde festival al de juryprijs voor Le meraviglie.

Genre: drama

Regisseur: Alice Rohrwacher

Cast: Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Nicoletta Braschi

Kijkwijzer: 12+

Nu verandert er langzaam iets - documentaire

Tegenwoordig zijn er allerlei manieren om voor zelfontplooiing en innerlijke rust te zorgen; van therapiesessies met dieren tot een cursus over omgaan met spanning en agressie, en van mindfulnessprogramma's tot een vlogger die kijkers laat ontspannen met zachte geluiden. Regisseur Menna Laura Meijer toont in een observerende stijl hoe mensen zoeken naar persoonlijke groei en zingeving. Nu verandert er langzaam iets won op het afgelopen IDFA de prijs voor de beste Nederlandse documentaire.

Genre: documentaire

Regisseur: Menna Laura Meijer

Kijkwijzer: alle leeftijden

Maurice (1987) - drama

EYE vertoont deze doorbraakfilm van Hugh Grant in een gerestaureerde 4K-versie. Het verhaal van Maurice, gebaseerd op het gelijknamige boek van E.M. Forster, speelt zich af aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en draait om de relatie tussen Maurice (James Wilby) en Clive (Hugh Grant). Hun homoseksuele gevoelens roepen problemen op in een tijd waarin liefde tussen twee mannen nog strafbaar is. Maurice kreeg een Oscar-nominatie voor het kostuumontwerp.

Genre: drama

Regisseur: James Ivory

Cast: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 21 maart in de Nederlandse bioscopen.

