Halve liters Guinness, Riverdance en in het groen uitgedoste feestvierders: wereldwijd vieren 75 miljoen Ieren op 17 maart St. Patrick's Day. Wat houdt deze feestdag in en waar kun je het in Nederland vieren?

St. Patrick's Day is de nationale feestdag van Ierland. Op deze dag, 17 maart, vieren de Ieren het leven van Sint Patricius, de beschermheilige van het land. Deze missionaris bekeerde de Ieren in de vijfde eeuw tot het christendom en introduceerde het klavertje drie als nationaal symbool.

Tijdens de feestdag trekken Ieren groene kleding aan en komen ze samen om muziek te maken, lamsstoofpot te eten en Guinness te drinken, het typische donkere bier. In Ierse steden worden optochten gehouden en wordt vuurwerk afgestoken.

Omdat veel Ieren in de negentiende eeuw migreerden naar andere delen van de wereld, wordt St. Patrick's Day tegenwoordig overal ter wereld gevierd door zo'n 75 miljoen mensen. Volgens de financiële website WalletHub worden er op die dag zo'n dertien miljoen pints gedronken.

Ook in Nederland wordt St. Patrick's Day in honderden kroegen en pubs gevierd. Dit is een overzicht van enkele bijzondere vieringen.

Grote Markt - Den Haag

Op de Grote Markt in Den Haag wordt een gratis toegankelijk festival gegeven. Vorig jaar kwamen er twaalfduizend bezoekers, waarmee het festival de grootste St. Patrick's Day-viering op het Europese vasteland werd. Er verrijst een groot muziekpodium, waar tot middernacht meer dan tien Ierse bands, dansgroepen en andere artiesten optreden, zoals de Keltische folkrockband Rapalje. De barmannen tappen halve en hele liters donker bier en bij restaurant De Blauwe Kamer kun je whiskey proeven.

Waar: Grote Markt, Den Haag

Wanneer: 17 maart vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

O'Shea's Irish Pub - Eindhoven

In Eindhoven beginnen ze al een dag van tevoren aan St. Patrick's Day. De zaterdag staat in het teken van sport en spel. Bij Gealic Football Club Eindhoven Shamrocks kun je kennismaken met de voor de meeste Nederlanders onbekende Ierse sporten zoals hurling en camogie en meedoen aan een toernooitje. Zondag wordt er feest gevierd. Dan serveert O'Shea's Irish Pub een speciaal feestmenu en kun je de hele middag en avond dansen op livemuziek.

Waar: GFC Eindhoven Shamrocks (zaterdag) en O'Shea's Irish Pub (zondag), Eindhoven

Wanneer: 16 en 17 maart

Prijs: gratis entree

Meer informatie

St. Patrick's Festival - Amsterdam

Tijdens het St. Patrick's Festival in Amsterdam wordt niet alleen gefeest, maar is er ook aandacht voor culturele en politieke ontwikkelingen in Ierland. Naast livemuziek en eten zijn er daarom ook workshops Iers dansen en wordt journalist Joris Luyendijk geïnterviewd over de naderende Brexit. Sommige activiteiten zijn gratis en voor andere geldt een toegangsprijs.

Waar: Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Wanneer: 15 tot en met 17 maart

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie

O'Malley's Irish Pub - Groningen

O'Malley's is een ruime Irish pub in het centrum van Groningen. Om 12.00 uur gaan de deuren en de bierkranen open. Gedurende de hele middag wordt er folkmuziek gespeeld. 's Avonds worden de fiddles (violen) verruild voor gitaren en drums: drie Ierse bands treden elk een uur lang op. O'Malley's serveert lamsstoofpot, groene drankjes en groene snacks voor de feestvierders.

Waar: O'Malley's Irish Pub, Oosterstraat 67, Groningen

Wanneer: 17 maart vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Paddy O'Ryan - Leeuwarden

Paddy's heeft drie verschillende soorten Guinness op de tap en nog veel meer bieren uit Ierland en België. Voor de gelegenheid kun je ook een groen biertje bestellen. Rock-'n-rollzanger Martijn Kentie treedt op en fans van Ierse rugby kunnen live de finale van Six Nations Rugby volgen.

Waar: Paddy O'Ryan, Tweebaksmarkt 49, Leeuwarden

Wanneer: 17 maart vanaf 12.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

John Mullins Irish Pub - Maastricht

In Maastricht wordt de sterfdag van Sint Patricius uitgebreid tot een St. Patrick's Weekend. Op zaterdag wordt de rugbyfinale gekeken en op zondag vloeit het bier en klinkt Ierse muziek. Er vindt ook een jamsessie plaats. Bezoekers mogen hun eigen instrumenten meenemen of meezingen als ze willen.

Waar: John Mullins Irish Pub, Wijckerbrugstraat 50, Maastricht

Wanneer: 16 en 17 maart

Prijs: gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.