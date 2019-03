Veel basisschooldocenten trekken vrijdag 15 maart naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de hoge werkdruk in het onderwijs. In heel Nederland zijn speciale uitjes georganiseerd voor leerlingen die hierdoor vrij zijn. Ook zijn diverse musea gratis toegankelijk. Een overzicht.

Proefjesdag - Universiteitsmuseum, Groningen

Het Universiteitsmuseum in Groningen organiseert vrijdag een proefjesdag. De schoolvrije kinderen kunnen er tanden van allerlei dieren onderzoeken, voelen hoe het is om een prothese te hebben en onder een microscoop de kleuren van Smarties en Skittles onderzoeken. Daarnaast wordt er elk uur een minilezing gehouden in de Anatomiekamer, waar je alles leert over het menselijk lichaam.

Waar: Universiteitsmuseum, Groningen

Hoe laat: 10.00 tot 16.00 uur

Prijs: kinderen tot twaalf jaar gratis, tot achttien jaar 1,50 euro, volwassenen 3 euro

College over apen - Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

Leergierige leerlingen en dierenliefhebbers kunnen bij Diergaarde Blijdorp terecht voor een college over apen. Het zogenoemde Kids College gaat voor een deel over de evolutietheorie. Er is veel ruimte om vragen te stellen.

Waar: Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

Hoe laat: 14:00 uur

Prijs: entree Diergaarde Blijdorp (19 euro voor kinderen van drie tot twaalf jaar), plus 1,50 euro voor het college

Voetbaldag - De Voetbalschool, Amersfoort

Op de Voetbalschool in Amersfoort kunnen basisschoolleerlingen de hele dag voetballen en van alles leren over voetbal. Er zijn een techniektraining, voetbalquiz, diverse spellen en toernooien. Je hoeft geen lid te zijn van een voetbalvereniging om mee te doen.

Waar: De Voetbalschool, Amersfoort

Hoe laat: 8.30 tot 15.00 uur

Prijs: 27,50 euro

Gratis toegang en activiteiten - Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is vrijdag gratis toegankelijk voor basisschoolleerlingen tot twaalf jaar en er worden extra activiteiten georganiseerd. Er is een kijk- en ontdektocht bij de familietentoonstelling Het verhaal van de Walvis, een virtualrealitytour over de historische haven van Amsterdam en een roeiworkshop om te leren roeien als de roeiers van de Koningssloep.

Waar: Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Hoe laat: 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang voor kinderen tussen vier en twaalf jaar en een begeleider

Gratis toegang en workshop - Afrika Museum, Berg en Dal

Kinderen tot en met zeventien jaar kunnen vrijdag gratis naar het Afrika Museum in Berg en Dal. Als extraatje in verband met de stakingsdag wordt er een workshop sieraden maken georganiseerd, met als inspiratie het land Niger. Er is ook een tentoonstelling over sieraden en er zijn vaste tentoonstellingen over Oost-Afrika, religie en de samenleving.

Waar: Afrika Museum, Berg en Dal

Hoe laat: 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Robotproeftuin - Centrale Bibliotheek, Utrecht

Kinderen die in de regio Utrecht niet naar school hoeven, kunnen gratis robots bouwen of knutselen in de robotproeftuin in de Centrale Bibliotheek. Kinderen mogen zelf een robot in elkaar zetten en programmeren. Kleintjes kunnen een robot knutselen of een robotkleurplaat maken.

Waar: Centrale Bibliotheek Utrecht

Hoe laat: tussen 11.00 en 13.00 uur

Prijs: gratis

NLdoet - Almere en heel Nederland

Op vrijdag en zaterdag vindt de grote vrijwilligersactie NLdoet plaats in Nederland. Kinderen en volwassenen kunnen meehelpen bij heel veel instanties. Denk daarbij aan in de tuin werken, verven en sociale activiteiten. Zo zijn de twee varkens Bessie en Belle toe aan een nieuw verblijf op kinderboerderij de Beestenbende in Almere Buiten.

Waar: Almere en de rest van Nederland

Wanneer: hele dag

Prijs: gratis

Kinderdag - Energiehuis, Dordrecht

Kinderen kunnen voor een lange creatieve ochtend terecht in het Energiehuis in Dordrecht. Er zijn workshops op het gebied van dans, kunst en design, muziek en theater. Ook wordt een verrassingsfilm vertoond.