Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test er elke week één. Wat is het, voor wie is het geschikt en wat moet je meenemen? Aflevering 2: het Duurzaamheidscentrum Assen.

Wat is het?

Je vindt het Duurzaamheidscentrum Assen aan de rand van het Asserbos. Het centrum is gevestigd in een bijzonder houten gebouw dat als een soort 'hobbithuis' half in de grond is verzonken.

Het gebouw is op zichzelf al een aardige attractie. Zo vult de vijver zich automatisch met regenwater van het dak en staat er een grote uitkijktoren in de vorm van een bijenkorf op het dak.

Wat kun je er doen?

Het Duurzaamheidscentrum Assen heeft gratis te bezoeken exposities voor kinderen, een grote tuin met een insectenhotel en wilde bloemen, een uitkijktoren met uitzicht over het bos en een café met een groot terras. Aan de overkant zit een eveneens gratis te bezoeken kinderboerderij.

De kindertentoonstellingen gaan over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Je leert bijvoorbeeld hoe afval gerecycled wordt: doorgespoeld toiletpapier wordt een krant en gebroken spiegels worden wijnglazen. Ook groene energie, duurzaam wonen en waterverbruik komen aan bod. Met spelletjes, maquettes, kijkdozen en luiken spelen de kinderen zich door de expositie.

Via een grote houten wenteltrap kom je bij de Zonnetoren, van waaruit je over het Asserbos, de sportvelden en de kinderboerderij uitkijkt. Het uitzicht is niet spectaculair, maar de toren is mooi vormgegeven en voor kinderen erg spannend.

Rapport

Zonnepanelen, recycling en fossiele brandstoffen zijn al taaie kost voor volwassenen, laat staan voor kinderen. Toch weet de expositie deze onderwerpen helder en vermakelijk te brengen. Zo is er bijvoorbeeld een klein huis met zonnepanelen op het dak nagebouwd. Kinderen schijnen zelf met lampen op de panelen en zien dan op de meter hoeveel energie ze opwekken.

De tentoonstelling doet een beroep op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gebouw en de panelen zijn zo opgesteld dat er altijd iets nieuws te ontdekken valt, ook voor volwassenen. Waar leidt die grote trap naartoe? Wat is er achter dit luik te zien? Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk? Het hoogtepunt is de bijzonder vormgegeven Zonnetoren.

Wel lijkt het erop alsof de expositie en de inrichting van het Duurzaamheidscentrum Assen niet heel secuur worden bijgehouden. Enkele knopjes doen het niet en op de tafels in het café stonden nog kerstversieringen. Verder zijn delen van de tuin nog in aanbouw, hoewel het centrum al sinds 2015 open is.