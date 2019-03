Negen nieuwe films verschijnen deze week in de bioscopen. Onder die titels zit High Life, met Robbert Pattinson als ter dood veroordeelde ruimtereiziger, en Arctic, waarin het personage van Mads Mikkelsen na een vliegtuigcrash moet zien te overleven op de Noordpool. Bekijk hieronder het overzicht.

Another Day of Life - drama, animatie

De Poolse journalist Ryszard Kapuscinski deed in 1975 verslag van het verscheurde Angola, dat na de Anjerrevolutie werd beheerst door een gewelddadige onafhankelijkheidsstrijd. Zijn boek daarover werd vertaald naar een hybride film waarin animatie wordt vermengd met interviews en archiefbeelden. Another Day of Life won onder meer de European Film Award voor de beste animatiefilm.

Genre: drama, animatie

Regisseur: Raúl de la Fuente, Damian Nenow

Cast: Miroslaw Haniszewski, Vergil J. Smith, Olga Boladz

Kijkwijzer: 12+

Arctic - thriller

In deze overlevingsfilm hoopt Overgard (Mads Mikkelsen) op een redding na een vliegtuigcrash op de Noordpool. Hij wordt gevonden door een helikopter, maar ook die stort neer. Overgard vindt een overlevende aan boord en moet die zien te verzorgen, terwijl hij zelfstandig naar een veilige plek probeert te komen. Dit regiedebuut van de 31-jarige Braziliaan Joe Penna ging in première op het Filmfestival van Cannes.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Joe Penna

Cast: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir

Kijkwijzer: 12+

Destroyer - actiethriller, drama

Nicole Kidman speelt in deze actiefilm politierechercheur Erin Bell, die tijdens een undercoveractie wordt ontmaskerd en een bendeleider ziet ontsnappen. Zestien jaar later smeedt diezelfde crimineel het plan om een grote bankoverval te plegen. Aanleiding voor Bell om weer met haar oude collega's te gaan samenwerken. Regisseur Karyn Kusama maakte eerder onder meer de sf-actiefilm Aeon Flux.

Genre: actiethriller, drama

Regisseur: Karyn Kusama

Cast: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany

Kijkwijzer: 16+

High Life - sf-thriller, drama

De ter dood veroordeelde crimineel Monte (Robert Pattinson) leeft met zijn dochtertje aan boord van een ruimtevaartuig. De rest van de crew is verdwenen. Terwijl Monte dankzij zijn kind voor het eerst onvoorwaardelijke liefde ervaart, stevent zijn schip af op een zwart gat. High Life is de eerste Engelstalige film van de gelauwerde Franse regisseur Claire Denis.

Genre: sf-thriller, drama

Regisseur: Claire Denis

Cast: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin

Kijkwijzer: 16+

Klara en de gekke koeien - animatie

Het jonge kalf Klara denkt dat haar vader een grote rockster is, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen wanneer ze door hem wordt uitgenodigd om langs te komen. Mosk heeft een boerderij waar een plaag heerst die alle appels aantast. Dat is extra problematisch, omdat een gemene zakenman honderd appeltaarten eist. Als dat niet lukt, dan raakt Mosk z'n boerderij kwijt. Klara en de gekke koeien was oorspronkelijk een Noorse film, die voor de Nederlandse bioscopen is nagesynchroniseerd.

Genre: animatie

Regisseur: Lise I. Osvoll

Nederlandse stemmen: Daan van Rijssel, Donna Vrijhof, Wiebe-Pier Cnossen

Kijkwijzer: alle leeftijden

Sauvage - drama

De 22-jarige Leo werkt als prostitué voor klanten die kunnen variëren van aardig tot gevaarlijk. Een band bouwt hij nooit met hen op. Liefde en tederheid denkt hij bij zijn collega Ahd te kunnen vinden, maar die is juist op zoek naar een ander en beter leven. Wanneer Leo via een nieuwe klant zelf die kans krijgt, begint het in zijn hoofd te rommelen. Kan hij zich binden aan de rijke en liefdevolle zakenman of blijft hij in de prostitutie hangen?

Genre: drama

Regisseur: Camille Vidal-Naquet

Cast: Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla

Kijkwijzer: 16+

Sunset - drama

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog keert de Hongaarse Írisz vanuit Wenen terug naar haar geboortestad Boedapest. Wanneer de twintigjarige vrouw ontdekt dat ze een broer heeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Ook al komen daarmee donkere geheimen uit het verleden bovendrijven. Sunset is de eerste film van regisseur László Nemes sinds zijn veelgeprezen regiedebuut Son of Saul. Dat drama over Auschwitz werd in 2016 onder meer met een Oscar bekroond.

Genre: drama

Regisseur: László Nemes

Cast: Susanne Wuest, Vlad Ivanov, Evelin Dobos

Kijkwijzer: 16+

The Beast in the Jungle - drama

In deze mix van kostuum- en dansfilm, gebaseerd op de gelijknamige klassieker van Henry James, gaat hoofdpersoon John Marcher door het leven met de angst dat er een beest zal toeslaan. Alleen een oude vriendin, May Bartram, weet van die angst en besluit samen met hem te wachten op wat komen gaat. De Nederlandse regisseur Clara van Gool won in 1997 een Emmy voor haar dansfilm Enter Achilles.

Genre: drama

Regisseur: Clara van Gool

Cast: Dane Hurst, Sarah Reynolds, Elisabeth Johannesdottir

Kijkwijzer: alle leeftijden

What Men Want - comedy

Negentien jaar nadat Mel Gibson plotseling gedachtes van vrouwen kon horen in What Women Want, worden de rollen omgedraaid. In het geval van What Men Want kan Ali Davis (Taraji P. Henson) na een cocktail van drugs en een ongeluk in een discotheek horen wat mannen denken. Dat blijkt niet alleen handig te zijn voor haar werk als sportmanager, maar ook in haar privéleven.

Genre: comedy

Regisseur: Adam Shankman

Cast: Taraji P. Henson, Josh Brener, Chris Witaske

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 14 maart in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.