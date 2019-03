Van paleistuin tot openluchttheater, van stadspark tot havengebied: er treden deze zomer weer een boel artiesten op in de openlucht. Een overzicht van bijzondere openluchtconcerten waar nog kaarten voor te koop zijn.

Bon Jovi - Nijmegen

Sinds de jaren tachtig levert Bon Jovi wereldwijde rockhits zoals You Give Love A Bad Name, Livin' on A Prayer, Keep The Faith en Bed Of Roses. De rockband teert niet alleen op succes uit het verleden, de This House Is Not For Sale Tour draait om hun nieuwste, gelijknamige album. Tijdens de show in de openlucht in Nijmegen, geeft ook de Utrechtse band Kensington een gastoptreden.

Wie: Bon Jovi

Wanneer: 13 juni, aanvang 17.30 uur

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Prijs: vanaf 88,48 euro

Phil Collins - Nijmegen

You Can't Hurry Love, Against All Odds en Easy Lover: zomaar een greep uit de collectie van hits die de Britse zanger Phil Collins op zijn naam heeft staan. In juni treedt de inmiddels 68-jarige zanger op in het Nijmeegse Goffertpark. Zijn show is onderdeel van de Still Not Dead Yet Live Tour.

Wie: Phil Collins

Waar: Goffertpark, Nijmegen

Wanneer: 20 juni, aanvang 19.00 uur

Prijs: vanaf 88,48 euro

Within Temptation - Baarn

Within Temptation had met nummers als Ice Queen en What Have You Done succes in binnen- en buitenland. De muzikanten gaven overal ter wereld optredens, maar zoeken het tijdens dit openluchtconcert in de paleistuin van Soestdijk dicht bij huis.

Wie: Within Temptation

Waar: Paleistuin Soestdijk, Baarn

Wanneer: 11 juli, aanvang, 21.00 uur

Prijs: vanaf 43,95 euro

Jessie J - Amsterdam

Vorig jaar trad ze op tijdens Pinkpop, nu staat zangeres Jessie J op de NDSM-werf in Amsterdam. Ze verzorgt het eerste optreden van de concertreeks City Sounds. De Britse zal bekende hits als Nobody's Perfect en Price Tag ongetwijfeld ter gehore brengen.

Wie: Jessie J

Waar: NDSM-werf

Wanneer: 3 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 49,50 euro

James Bay - Amsterdam

De bekendste hits van de Britse James Bay moeten Hold Back The River en Let It Go zijn, waarmee hij in 2015 wereldwijd doorbrak. De hitsingles zijn te vinden op zijn debuutplaat The Chaos And The Calm, dat beloond werd met verschillende muziekprijzen. Op zijn nieuwste album, dat vorig jaar uitkwam, kiest Bay voor een ander geluid én een nieuwe look.

Wie: James Bay

Waar: NDSM-werf, Amsterdam

Wanneer: 4 augustus, aanvang 20.00 uur

Prijs: 44 euro

Ronnie Flex & Deuxperience Band - Bloemendaal

Menig poppodium en festival (waaronder Lowlands en Pinkpop) werd afgelopen jaar platgespeeld door Ronnie Flex en Deuxperience Band. Een optreden van dit muzikale gezelschap staat garant voor een flinke dosis energie.

Wie: Ronnie Flex & Deuxperience Band

Waar: Caprera, Bloemendaal

Wanneer: 22 augustus, aanvang 20.30 uur

Prijs: 28,85 euro

