Amsterdam is rijk aan bijzondere evenementen en activiteiten. Dit weekend kun je naar de sterren kijken in het Planetarium van Artis en organiseert Paradiso een feest ter ere van rapper Dr. Dre.

Vertoning Another Day of Life (2018) – De Balie

Another Day of Life is de verfilming van het gelijknamige boek van oorlogsverslaggever Ryszard Kapuscinski over de burgeroorlog van de jaren zeventig in Angola. De animatiefilm is gebaseerd op Kapuscinski's ervaringen als ooggetuige, maar bevat ook fictieve elementen. Na afloop gaat Rokhaya Seck van De Balie in gesprek met documentairemaker Jos de Putter en politicoloog Grâce Ndjako over de dilemma's waar de oorlogsjournalist tijdens zijn werk voor komt te staan.

Waar: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Wanneer: 15 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 11,50 euro (regulier ticket) of 8,50 euro (studenten/CJP)

Opening tentoonstelling: A Tale of Hidden Histories – Eye Filmmuseum

Beeldend kunstenaars Broomberg & Chanarin, Omar Fast, Chia-Wei Hsu en Meiro Koizumi laten zien hoe foto's, video en film kunnen worden gebruikt om geheimen uit het verleden op te graven. Veel van de getoonde werken zijn gemaakt in conflictgebieden. Naast de expositie worden er nog andere activiteiten georganiseerd tijdens de openingsavond. Zo kun je je hand laten lezen door een waarzegster of een familiewapen ontwerpen waarmee je een stukje van je familiegeschiedenis prijsgeeft.

Waar: Eye Filmmuseum, IJpromenade 1, Amsterdam

Wanneer: 15 maart van 20.30 tot 1.00 uur

Prijs: gratis

Sterrenkijkavond – ARTIS

Tijdens de Sterrenkijkavond in het Planetarium van Artis kun je sterrenklokken maken, je eigen planeet ontwerpen of luisteren naar lezingen en presentaties over het heelal. In de filmzaal van het Planetarium worden films over het heelal vertoond en buiten staan de telescopen van de Volkssterrenwacht Amsterdam klaar voor iedereen die naar de hemel wil kijken.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam

Wanneer: 16 maart van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige donatie

Dr. Dre Day – Paradiso

Twintig jaar geleden bracht André Romelle Young, beter bekend als Dr. Dre, het succesvolle album 2001 uit. Dr. Dre staat bekend als de grondlegger van G-funk, een hiphopstijl waarin gebruik wordt gemaakt van diepe bassen, langzame beats en melodieuze synthesizers. Paradiso brengt een eerbetoon aan de rapper met een speciaal Dr. Dre-feest. Zaterdag wordt in Paradiso alleen oldschool hiphop uit de Westcoast gedraaid. Naast de muziek van Dr. Dre hoor je die van zijn collega's Snoop Dogg, Xzibit, 50 Cent, The Game, Eminem en Ice Cube.

Waar: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam

Wanneer: 16 maart vanaf 23.00 uur

Prijs: online 15 euro, aan de kassa 17,50 euro

Rondleiding Michel de Klerk – Museum het Schip

In het Spaarndammerplantsoen staan veel bouwkunstwerken in de stijl van de Amsterdamse School, ontworpen door architect Michel de Klerk. De Klerk geldt als de grondlegger van deze kenmerkende bouwstijl. Op zaterdag 16 maart loopt een gids met een groep geïnteresseerden langs de locaties van het museum en vervolgens door het Spaarndammerplantsoen om alles te vertellen over de internationaal beroemd geworden Amsterdamse School en zijn architecten.

Waar: Museum het Schip, Oostzaanstraat 45, Amsterdam

Wanneer: 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur

Prijs: 15 euro (regulier ticket) of 7,50 euro (student/CJP)

