Er is genoeg te doen in Den Haag. Zo wordt er dit weekend een verlichte wandeltocht georganiseerd en draaien in theater De Nieuwe Regentes klassieke stomme films als Metropolis (1927).

Jörgen Raymann: Schudden aan die boom - Diligentia

Cabaretier Jörgen Raymann pluist zijn familiestamboom uit en ontdekt dat hij voorouders uit vier werelddelen heeft. Hij is familie van onder anderen een tot slaaf gemaakte Afrikaanse prinses, een Duitse meubelmaker, een indiaanse medicijnman en een Nederlandse huisvrouw. Raymann stelt zichzelf de vraag: zouden zijn voorouders trots op hem zijn of hem juist verafschuwen?

Waar: Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

Wanneer: 8 maart, aanvang 20.15 uur

Prijs: variërend van 19,50 (CJP) tot 23 euro (normaal)

Meer informatie en tickets

City Pier Night Walk - Scheveningen

De City Pier Night Walk is een 12 kilometer lange wandeltocht door de verlichte straten van Den Haag richting de boulevard van Scheveningen. Onderweg komen de wandelaars langs karakteristieke Haagse gebouwen, muziekpunten en versierde straten. De tocht wordt voor de tweede keer georganiseerd. Er zijn nog steeds plekken beschikbaar.

Waar: start vanaf Malieveld, Den Haag

Wanneer: 8 maart, start om 18.45 uur

Prijs: 17 euro, studenten 15 euro

Meer informatie en inschrijven

Sounds of Silence Festival 2019 - De Nieuwe Regentes

Sounds of Silence Festival is een festival voor de stomme film. Voor elke film verzorgt een orkest de muziek en geluiden. In totaal worden er zes films gedraaid, waaronder de beroemde Duitse sciencefictionfilm Metropolis (1927) van Fritz Lang. Dit was de duurste film die in de jaren twintig werd geproduceerd.

Waar: Theater de Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag

Wanneer: 7 tot 10 maart

Prijs: 20 euro (dagticket) of 50 euro (passe partout)

Meer informatie en tickets

Oh Oh Den Haag Kroegentocht

Wie zin heeft in een avond feesten, dansen, karaoke en drankjes kan aansluiten bij de Oh Oh Den Haag Kroegentocht. De tocht leidt je in één avond langs vijf barren. Ieder uur loopt de groep onder leiding van de partygidsen naar een nieuwe kroeg. De entreeprijs is inclusief zeven shotjes en drankjes.

Waar: startpunt Café Zèta, Grote Markt 25, Den Haag

Wanneer: 9 maart vanaf 21.00 uur

Prijs: 18,50 euro

Meer informatie en aanmelden

Rondleiding langs hoogtepunten Mauritshuis

Een gids loopt samen met vijftien deelnemers langs de beroemdste en kostbaarste schilderijen van het Mauritshuis. Hij vertelt wat er zo bijzonder is aan de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Onder andere Rembrandts De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp en Vermeers Meisje met de parel staan op het programma.

Waar: Mauritshuis, Plein 29, Den Haag

Wanneer: 10 maart om 15.00 uur

Prijs: 5 euro plus entreebewijs museum

Meer informatie

