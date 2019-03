Een werkgroep van de GGD en het Rode Kruis adviseerde maandag dat festivals en grote hardloopevenementen hun EHBO-punten zouden moeten uitbreiden met ijsbaden om oververhitte bezoekers snel te koelen.

Hoogleraar fysiologie Maria Hopman van het Radboud UMC doet al jaren onderzoek naar oververhitting. Vorig jaar mat ze bijvoorbeeld de temperatuurstijging in het lichaam van tien deelnemers van de Dam tot Damloop, door middel van een capsule in hun darmen.

Sinds 2009 pleit Hopman voor ijsbaden op festivals en hardloopevenementen om oververhitte bezoekers te koelen. Hopman is op vakantie en niet bereikbaar voor interviews, maar zei eerder in een uitzending van Zembla: "Bij zo'n evenement als de Zevenheuvelenloop weten we dat zo'n 15 procent van de lopers over de finish komt met een lichaamstemperatuur van meer dan 40 graden. Dan heb je het toch over zo'n vierduizend mensen."

Bij een lichaamstemperatuur van 40,5 graden of hoger loopt iemand kans een lichaamsberoerte te krijgen, zegt het Rode Kruis. Het slachtoffer kan gedesoriënteerd, verward en angstig zijn, heeft moeite met ademhalen en verliest mogelijk het bewustzijn. Iemand met een hitteberoerte dient zo snel mogelijk gekoeld te worden.

De werkgroep waar het Rode Kruis deel van uitmaakt, wil daarom zo snel mogelijk gebruikmaken van ijsbaden op grote evenementen. In de Verenigde Staten wordt deze methode al veelvuldig gebruikt, maar in Nederland is er nog geen protocol over opgesteld.

Gratis flesjes water en extra EHBO'ers

Festivals en hardloopevenementen nemen met hitte al maatregelen. Zo mochten bezoekers van Breda Live vorig jaar een eigen flesje water meenemen en gratis vullen bij de waterpunten. Feestvierders op de Zwarte Cross en We Are Electric mochten zich gratis insmeren bij de zonnebrandcrèmepunten en werd er extra EHBO-personeel ingezet.

Woordvoerder Bente Bollmann van Lowlands is het niet eens met het advies van de werkgroep wat betreft het implementeren van ijsbaden op festivals. "Een hitteberoerte is iets dat vooral optreedt bij lichamelijke inspanning, zoals tijdens het sporten. Dat is een heel ander soort inspanning dan wanneer je op een festival staat."

Volgens Bollmann is een ijsbad een te zwaar middel voor de problemen waarmee de festivalgangers te maken krijgen. "Wij adviseren bezoekers voorzichtig te zijn met alcohol, een petje te dragen, scherp op elkaar te letten. Die eenvoudige dingen zijn voor ons relevanter dan een ijsbad", zegt hij. "Onze medische dienst en beveiliging zijn altijd alert op oververhitting en andere problemen. Zij weten hoe te handelen", voegt hij toe.

Volgens Hopman kunnen ijsbaden op festivals wel degelijk een waardevolle toevoeging zijn. "Ook daar wordt al gedacht aan koelbaden. Bij die festivals heb je vaak als extra probleem dat mensen ook pillen hebben geslikt, zoals xtc. Dan wordt het medisch gezien al wat ingewikkelder", zegt bij Zembla.

Overlijdens door oververhitting

Ondanks de voorbereidingen gaat het soms nog steeds mis. In 2012 overleed een negentienjarige bezoeker van dancefestival Decibel in Hilvarenbeek aan oververhitting. In 2014 bezweek de 24-jarige student Arthur Fonville aan een hitteberoerte tijdens de Dam tot Damloop. Twee jaar later overleed ook de 25-jarige Caroline Goedhart door de hitte tijdens het hardloopevenement.

De organisatie van de Dam tot Damloop overwoog daarom vorig jaar al een ijsbad in te zetten. De organisatie zag hier toch vanaf omdat er nog geen landelijk protocol voor bestaat. De adviesgroep pleit er dan ook voor dat er zo snel mogelijk een protocol komt.