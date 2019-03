Omdat het Internationale Vrouwendag is: een overzicht van bijzondere tentoonstellingen in Nederlandse musea waarin de vrouw een belangrijke rol speelt.

Rembrandt en Saskia, liefde in de gouden eeuw - Fries Museum

Het topstuk van de tentoonstelling Rembrandt en Saskia is het portret dat Rembrandt van Rijn van zijn vrouw maakte nadat ze stierf. Deze ode aan Saskia is voor het eerst sinds 250 jaar te zien in Nederland. Tijdens de expositie wordt de bezoeker meegenomen op een "romantische reis door de zeventiende eeuw".

Waar: Fries Museum, Leeuwarden

Wanneer: tot 17 maart

Prijs: 15 euro

Femmes Fatales, Sterke vrouwen in de mode - Gemeentemuseum Den Haag

Nooit eerder stonden zo veel ontwerpsters aan het hoofd van een modehuis, stelt het Gemeentemuseum Den Haag. Daarom zet het Nederlandse en buitenlandse vrouwen uit de modewereld in de schijnwerpers. Naast wereldberoemde modehuizen als Coco Chanel en Vivienne Westwood is er ook ruimte voor vrouwen die achter de schermen veel invloed hebben of hebben gehad op de modegeschiedenis.

Waar: Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, Den Haag

Wanneer: tot 25 maart

Prijs: vanaf 14 euro

Iris van Herpen, Wilderness Embodied, haute couture-collectie winter 2013. (Foto: Petrovsky & Ramone (foto), Maarten Spruyt (art direction) voor Gemeentemuseum Den Haag)

Erwin Blumenfeld in Color – His New York Years - FOAM

De in Duitsland geboren fotograaf Erwin Blumenfeld (1897-1969) startte zijn carrière als fotograaf in Nederland. Hij begon met het maken van portretten en richtte zich later op het vastleggen van modefoto's in Parijs, om daarna door te breken in New York. Van een experiment met technieken als dubbele belichting of vervorming was de creatieveling niet vies. Een van zijn grootste inspiratiebronnen: het vrouwelijk lichaam.

Waar: FOAM, Amsterdam

Wanneer: tot 14 april

Prijs: 12,50 euro

“Rage for color”, Look, October 15th, 1958. © The Estate of Erwin Blumenfeld

Picasso op papier - Kunsthal Rotterdam

Pablo Picasso (1881-1973) was dol op vrouwen. Graag liet hij zich inspireren door zijn vele geliefden en minnaressen. Dat is heel duidelijk te zien in de Rotterdamse Kunsthal, waar vierhonderd van zijn kleurenlino's te zien zijn tijdens de tentoonstelling Picasso op papier.

Waar: Kunsthal Rotterdam

Wanneer: tot 12 mei

Prijs: 14 euro

Gewoon stoer! 80 jaar Margriet - Amsterdams Museum

Tachtig vrouwen zijn door fotograaf en oud-presentatrice Sacha de Boer op de gevoelige plaat vastgelegd. De Boer heeft geprobeerd de kracht van deze vrouwen in beeld te brengen. De serie is een eerbetoon aan alle vrouwen die kleine of grote dromen waarmaken en is gemaakt ter gelegenheid van de tachtigjarige verjaardag van het tijdschrift Margriet.

Naast de portretten van De Boer is in het museum ook de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te zien, waarin tweehonderd vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw worden uitgelicht.

Waar: Amsterdam Museum, Kalverstraat 92, Amsterdam

Wanneer: tot 10 maart 2019

Prijs: vanaf 14 euro

