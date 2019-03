Het EYE Filmmuseum staat dit weekend in het teken van Cinedans, een filmfestival met alleen dansfilms. Cinedans is een van de vele filmfestivals dat zich specifiek op één onderwerp richt. Waarom zijn er zo veel filmfestivals over nicheonderwerpen?

In Nederland wemelt het van de genrefilmfestivals. Enkele voorbeelden zijn het Fashion Film Festival (Maastricht), het Architecture Film Festival (Rotterdam), het Dutch Mountain Film Festival (Heerlen en Aken) en het Fraude Film Festival (Amsterdam). En zo zijn er nog veel meer.

Harry van Vliet, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, brengt elk jaar een Festival Atlas uit waarin de stand van zaken in de Nederlandse filmfestivalwereld wordt beschreven. De Festival Atlas van 2018 is nog niet af, maar in 2017 werden er in Nederland in totaal 151 filmfestivals georganiseerd. 45 procent van die festivals draaide om één specifiek thema of onderwerp.

Inzoomen op één onderwerp

Genrefilmfestivals hebben de mogelijkheid een thema verder uit te diepen dan de reguliere bioscopen kunnen en actuele ontwikkelingen toe te lichten, zegt Martine Dekker. Zij is directeur van Cinedans, een festival dat zich richt op dansfilms. "Dansdocumentaires raken ondergesneeuwd in het reguliere aanbod, maar wij kunnen ons er juist volledig op richten", zegt ze.

Zo draaien bioscopen bijvoorbeeld alleen featurefilms, terwijl de filmfestivals zich kunnen toeleggen op het complete aanbod. "Wij draaien veel korte films, films waar nog niemand van gehoord heeft en films met veel verschillende dansstijlen", zegt Dekker.

Van Vliet sluit zich hierbij aan. "Als je een filmfestival over extreme sports organiseert, kun je in een tijdbestek van twee of drie dagen veel films vertonen die in Nederland anders moeilijk te zien zijn. Want hoe vaak komt extreme sport nou voor in de reguliere programmering van een bioscoop in bijvoorbeeld Zwolle?"

In 2017 minder festivals dan voorheen

Het Cinedans kan rekenen op zo'n 3.500 bezoekers en omdat het festival in het EYE Filmmuseum plaatsvindt, verwacht Dekker dat veel nieuwsgierige museumbezoekers een kijkje zullen nemen bij het festival. "Sinds we in EYE zitten, hebben we een groter bereik en meer aansluiting met het reguliere filmpubliek", zegt ze. Voorheen was het filmfestival een programmaonderdeel van een ander performingartsfestival.

In 2017 werden er 24 minder filmfestivals georganiseerd dan in 2016, maar van een daling kan volgens Van Vliet niet gesproken worden; een aantal festivals wordt om het jaar gehouden en had geen editie in 2017, en sommige internationale festivals worden elk jaar in een andere Europese stad gehouden.

Wel moeten de filmfestivals flink hun best doen zich te blijven onderscheiden van andere festivals. "Er wordt zo ongelooflijk veel georganiseerd", zegt Dekker. "Ik krijg elke dag van wel vijf filmfestivalreminders in mijn mail."