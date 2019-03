Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van het International Comedy Festival tot de vegetarische beurs VeggieWorld. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

International Comedy Festival - TivoliVredenburg

Het grote en enige comedyfestival in Nederland vindt dit weekend plaats in TivoliVredenburg. In zeven zalen zijn meer dan zestig internationale en Nederlandse comedians te zien. Een van de thema's is F*ck Brexit, waarbij zeven Europese comedians grappen maken over Europa.

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 8 en 9 maart

Prijs: 39,75 euro

Meer informatie

Discosjoelen - Filmcafé

In het Filmcafé worden dit weekend twee films getoond: op vrijdag de animefilm Your Name en op zaterdag Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Op vrijdag kun je daarnaast discosjoelen, terwijl twee dj's muziek draaien.

Waar: Filmcafé, nabij station Zuilen

Wanneer: hele weekend

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

VeggieWorld - Jaarbeurs

Voor de vierde keer wordt er een beurs rond vegetarisch eten georganiseerd in Utrecht. Bezoekers kunnen zaterdag ervaren hoe "een plantaardige toekomst eruit kan zien". Er zijn producten te bekijken en te proeven, producenten te spreken en er zijn diverse lezingen en kookdemonstraties.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 9 maart

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Internationale Vrouwendag - Louis Hartlooper Complex

Het Louis Hartlooper Complex speelt in op Internationale Vrouwendag, die als thema Heldinnen heeft. Het filmhuis vertoont in twee blokken vier films: L'avenir, Daphne, Carol en Figlia Mia. Deze films hebben een sterke vrouwelijke hoofdrol en hebben stuk voor stuk prijzen gewonnen.

Waar: Louis Hartlooper Complex

Wanneer: 8 maart

Prijs: 25 euro voor twee films

Meer informatie

Speak Europe Festival - Diverse locaties

Zondagmiddag is een middag vol Europa in de binnenstad van Utrecht, speciaal voor jongeren. Op twee locaties zijn er lezingen, workshops, films en theatervoorstellingen. Net als muziek en kunst gemaakt door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het doel is om meer te weten te komen over de Europese Unie.

Waar: Centrale Bibliotheek en Winkel van Sinkel

Wanneer: 10 maart

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Yallah! Yallah! - EKKO

Op de dansavond Yallah! Yallah! in muziekhuis EKKO kun je muziek uit het Midden-Oosten verwachten, zoals hiphop uit Marokko, traditionele Arabische muziek en trap uit Syrië. Een bijzondere artiest is Rizan Said, een grote naam in de muziekwereld in Syrië.

Waar: EKKO

Wanneer: 8 maart

Prijs: 11 euro

Meer informatie