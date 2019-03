Er is genoeg te doen in Rotterdam. Dit weekend leer je hoe je een goede rugmassage geeft, staat Lenette van Dongen in het Oude Luxor Theater en kun je rondsnuffelen op een vlooienmarkt.

Lenette van Dongen: Paradijskleier - Oude Luxor Theater

In haar voorstelling Paradijskleier relativeert Lenette van Dongen hoe erg het is om je dromen niet te zien uitkomen en in plaats daarvan heel tevreden uitgeblust op de bank te zitten. Ze spoort iedereen aan verliefd te worden op zijn eigen leven: "Saai is het nieuwe spannend."

Waar: Oude Luxor Theater, Kruiskade 10, Rotterdam

Wanneer: 9 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: variërend van 15 euro (derde rang) tot 30 euro (eerste rang)

Meer informatie en tickets

Massageworkshop - Touch Warriors

Tijdens deze workshop leer je in drie uur hoe je een ontspannende rugmassage kunt geven. Instructeur Daniël Groothuis behandelt verschillende Zweedse massagetechnieken. Ook worden de vaardigheden communicatie, vertrouwen en aandacht behandeld, die volgens Groothuis zeer belangrijk zijn voor het geven van een goede massage.

Waar: Touch Warriors, Van Oosterzeestraat 41b, Rotterdam

Wanneer: 9 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Prijs: 37,50 euro

Meer informatie en tickets

Rondleiding kunstinstallatie Shadows - Nederlands Fotomuseum

Alfredo Jaar is een Chileense kunstenaar van wie momenteel de installatie Shadows te zien is in het Nederlands Fotomuseum. De installatie is bedoeld om emoties die ieder mens op de wereld voelt, zoals verdriet en wanhoop, te verbeelden als vage contouren die uiteindelijk verdwijnen in een fel licht. Elke zondag neemt een gids van het museum je mee voor een uitleg en een rondleiding.

Waar: Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332, Rotterdam

Wanneer: 10 maart om 14.00 uur

Prijs: variërend van 3 euro (met Museumkaart) tot 17 euro (regulier)

Meer informatie en tickets

Rotterdam Tattoo Convention Ink & Art - Maassilo

Jonge en oudere tattooartiesten staan samen met verkopers en entertainers uit de industrie in de schijnwerpers van de Maassilo. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor nieuwe tatoeages, vragen stellen aan de artiesten, of langs de stands met kleding, inkt en andere snuisterijen struinen.

Waar: Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2, Rotterdam

Wanneer: 9 en 10 maart

Prijs: 13,49 euro (dagticket) of 25,99 euro (weekendticket)

Meer informatie en tickets

Super Snuffelmarkt - Heemraadsplein

Je kunt je zondag slenterend en snuffelend doorbrengen op de Super Snuffelmarkt op het Heemraadsplein. In totaal worden er 125 kramen met tweedehands spullen opgebouwd. Je vindt er antiek, curiosa, kleding, speelgoed, kunst en meer.

Waar: Heemraadsplein, Rotterdam

Wanneer: 10 maart van 9.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

