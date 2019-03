Amsterdam is rijk aan evenementen en activiteiten. Dit weekend kun je de filmklassieker Willy Wonka & the Chocolate Factory uit 1971 in een filmtheater kijken en in de IJ-Hallen wordt een grote vlooienmarkt gehouden.

Zoku After Work Open Stage - Hotel Zoku

Hotel Zoku gooit zijn deuren op vrijdagavond open voor iedereen die na zijn werk wil ontspannen door een potje te tafeltennissen of muziek te maken. Het open podium heeft acht plekken beschikbaar en elke deelnemer brengt twee nummers ten gehore. Als je wilt spelen, dien je je eigen instrument mee te nemen. Na afloop treedt de huisband op.

Waar: Hotel Zoku, Weesperstraat 105, Amsterdam

Wanneer: vrijdag 8 maart, aanvang 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Uit Volle Borst - The BOX

Volkszangers Wolter Kroes, Samantha Steenwijk, Django Wagner en meer artiesten komen op 9 maart naar The BOX voor de tweede editie van Uit Volle Borst. Zoals de titel al doet vermoeden, kunnen alle bezoekers tijdens dit evenement meezingen met bekende Nederlandstalige nummers. Er zijn reguliere tickets en viptickets - waarbij je gebruik kunt maken van de open bar - verkrijgbaar.

Waar: The BOX, Mekongweg 5, Amsterdam

Wanneer: zaterdag 9 maart, aanvang 19.00 uur

Prijs: variërend van 29 euro (regulier) tot 76,50 euro (vip)

Vlooienmarkt IJ-Hallen

De IJ-Hallen komen vol te staan met vijfhonderd kraampjes waar je kunst, antiek, kleding en curiosa kunt vinden. Het is de laatste keer dit seizoen dat de vlooienmarkt binnen plaatsvindt, vanaf volgende maand wordt de markt buiten op de NDSM-werf opgebouwd.

Waar: IJ-Hallen, T.T. Nevaritaweg 1, Amsterdam

Wanneer: 9 en 10 maart van 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: gratis entree

Heartbreak Hotel - Tropenmuseum

Het Tropenmuseum geeft komend weekend extra aandacht aan alle gebroken harten in Amsterdam. Door middel van sessies, workshops en lezingen wil het museum een troostrijke en veilige plek bieden voor iedereen die momenteel liefdesverdriet heeft. Barvrouw Tess Posthumus mixt voor dit evenement een speciale cocktail, genaamd Unbreak thy Heart Hooch.

Waar: Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam

Wanneer: 9 en 10 maart

Prijs: 16 euro, studenten 10 euro

Vertoning Willy Wonka & The Chocolate Factory (1971) - Filmtheater Kriterion

De klassieke verfilming van Roald Dahls succesvolle kinderboek Charlie and the Chocolate Factory wordt zondag vertoond in Filmtheater Kriterion. Als de excentrieke chocolademaker Willy Wonka (Gene Wilder) een prijsvraag uitschrijft waarmee vijf gelukkigen een rondleiding door zijn fabriek kunnen winnen, is de hele wereld en rep en roer. De gelukkige Charlie (Peter Ostrum) is een van de winnaars. Maar tijdens de rondleiding krijgen de andere kinderen één voor één pech.

Waar: Filmtheater Kriterion, Roetersstraat 170, Amsterdam

Wanneer: 10 maart, aanvang 14.30 uur

Prijs: regulier ticket 8,50 euro, kinderen 5 euro, Cineville-pashouders gratis

