Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder andere de Belgische indierockband Balthazar, rapper Bizzey en de Britse rockband Bastille.

Balthazar - Amsterdam

De uit België afkomstige indierockband Balthazar speelde op Rock Werchter, Lowlands en Glastonbury. Ook stonden de muzikanten in het voorprogramma van de Editors. Na een pauze van ruim twee jaar is de band terug met het gloednieuwe album Fever, dat uitkwam in januari dit jaar.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 7 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 39,20 euro

Willem - Utrecht

Rapper Willem heeft menig poppodium en festival in Nederland al eens plat gespeeld met collega Big2. Samen vormden ze het duo The Opposites, dat de Nederlandse hitlijsten tussen 2004 en 2014 bestormde met hits als Slaap, Sukkel Voor De Liefde en Dom, Lomp & Famous. Nu is Willem terug, in zijn eentje. Met de uiterst persoonlijke eerste plaat Man in Nood.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 7 maart, aanvang 21.00 uur

Prijs: 24,35 euro

Snelle - Utrecht

Eind 2018 ging de uit Gorssel (bij Deventer) afkomstige jonge rapper Snelle viraal met zijn Wintersessie op het hiphopplatform 101Barz op YouTube. Op dit moment scoort Snelle, die eigenlijk Lars Bos heet, een hit met het nummer Scars van zijn tweede album Beetje bij beetje.

Waar: EKKO, Utrecht

Wanneer: 7 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 11 euro

Winne - Deventer

De Rotterdamse rapper Winne stond op Lowlands, leverde het album Winne Zonder Strijd, werkte samen met Ronnie Flex, Jonna Fraser, Opgezwolle en Zwart Licht. Na de dood van vriend en collega-rapper Feis overwoog hij zijn ODZ Tour te annuleren. Maar: "Ik zal er staan. Kom liefde met me delen", schreef hij op zijn Facebook-pagina. Op 8 maart treedt hij op in Deventer.

Waar: Burgerweeshuis, Deventer

Wanneer: 8 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 17 euro

Anderson .Paak & The Free Nationals - Amsterdam

In 2016 breekt de Amerikaanse alleskunner Anderson .Paak wereldwijd door met het album Malibu. Hij sleepte verschillende nominaties en muziekprijzen in de wacht. De zanger - die ook drumt - maakt groovy, funky r&b en hiphop en veroverde al eens de harten van Nederlandse festivalbezoekers op onder andere Down The Rabbit Hole en North Sea Jazz. Recentelijk had de artiest een hit met Tints, een nummer dat hij met Kendrick Lamar uitbracht.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 9 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 154 euro (early entry tickets, goedkopere tickets zijn uitverkocht)

Bizzey - Enschede

Bijna wekelijks levert rapper en producent Bizzey materiaal af dat viraal gaat. Op dit moment scoort hij met Hij is van Mij en DRUP. Maar ook Traag, JA! en Culo zijn hits die het voormalige lid van Yellow Claw op zijn naam schreef.

Waar: Metropool, Enschede

Wanneer: 9 maart, aanvang 22:30 uur

Prijs: 17,75 (voorverkoop)

Bastille - Amsterdam

Aan podiumervaring geen gebrek: de uit Engeland afkomstige rockbank Bastille speelde op praktisch ieder groot Europees festival en leverde hits als Bad Blood, Pompeii en Things We Lost in the Fire.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 10 maart, aanvang 21.15 uur

Prijs: vanaf 33,50 euro

