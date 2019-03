Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitjes te doen. De redactie van NU.nl test er elke week één. Wat is het, voor wie is het geschikt en wat moet je meenemen? Aflevering 1: geocaching.

Geocaching: Schatzoeken met je smartphone

Bij geocaching speur je met behulp van de navigatiefunctie op je telefoon naar verstopte 'schatten' in de omgeving. Er liggen in Nederland 33.000 van deze zogenoemde 'caches' verstopt, zoals een koektrommel of plastic bakje, met daarin een logboek, en soms achtergelaten voorwerpen, zoals foto's, sieraden of kleine aandenkens. De exacte locaties van de caches worden verzameld op de website en in de app.

Als je een cache gevonden hebt, voeg je je naam en de datum toe aan het logboek. Liggen er nog meer voorwerpen in het doosje, dan mag je er eentje meenemen als je het vervangt door iets van dezelfde waarde. Daarnaast is het belangrijk de schat zo onopvallend mogelijk te vinden. Geocachers zorgen ervoor dat ze tijdens het speuren niet worden gezien door toevallige passanten.

Op de website kun je makkelijk alle cachelocaties bij jou in de buurt vinden.

Hoe het in zijn werk gaat

Je maakt een account aan op de website of in de app. Op de kaart kun je precies zien welke schatten er bij jou in de buurt liggen en wanneer ze voor het laatst gevonden zijn. De moeilijkheidsgraad wordt ook aangegeven. Zo stippel je precies uit waar je heen wilt.

De caches liggen verborgen. Het kost dan ook enige tijd ze te vinden. Vaak moet je daarbij vreemde manoeuvres uitvoeren, zoals op een elektriciteitskast klimmen, op handen en knieën onder een brug of richel gluren, of staand op je tenen naar de cache reiken. Dit alles zonder de aandacht van voorbijgangers te trekken. Doe bijvoorbeeld net of je een pen laat vallen of je veters strikt.

Met wie je het kunt doen

Omdat je bij het geocachen veel handelingen stiekem moet verrichten, is het aan te raden de groep zo klein mogelijk te houden. Je kunt alleen gaan, of met zijn tweeën. Zo schrijven twee ouders in een van de gevonden logboeken dat ze die dag vroeg hun zoon naar de universiteit moesten brengen en nu "de tijd overbruggen door in deze mooie stad enkele doosjes te zoeken".

De speurelementen en het sluipen maken van geocaching ook een uitstekende activiteit voor wat oudere kinderen. Dat blijkt ook uit de logboeken; onder anderen 'Lies en papa' hebben de cache gevonden die de redacteur in handen heeft, samen met nog veel meer ouders en kinderen.

Rapport

Het vinden van een cache is erg belonend en maakt dat je er meer wilt vinden. Als je een plastic trommel onder een brug of uit een ventilatierooster vandaan trekt en je alle namen in het logboek leest, heb je het gevoel dat je deel uitmaakt van een geheim genootschap.

Het is alleen wel jammer dat niet alle locaties even goed onderhouden worden. In de app, waar gebruikers caches beoordelen, wordt soms geklaagd dat het logboek vol is of dat het uit elkaar valt door de regen.

Geocachen is geschikt voor mensen met een avontuurlijke inborst, die van puzzels houden en die graag buiten zijn. Voor het bemachtigen van de caches moet je soms acrobatische toeren uithalen. Dat je dat ongezien moet doen, maakt het extra spannend.