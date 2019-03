Elke week verschijnen er nieuwe films in de bioscopen. Vanaf donderdag zijn dat onder meer het nieuwe superheldenspektakel Captain Marvel en The Mule, met Clint Eastwood als hoogbejaarde drugskoerier. Bekijk hieronder het overzicht.

Captain Marvel - fantasy, actie

Voor het eerst in het Marvel-filmuniversum krijgt een vrouwelijke superheld de taak om de wereld te redden. De machtige Carol Danvers (Oscar-winnares Brie Larson) behoort tot de Kree, een buitenaards ras dat in oorlog is met de Skrull. In het Amerika van 1990 werkt zij als Captain Marvel samen met onder anderen een jonge Nick Fury (een digitaal bewerkte Samuel L. Jackson), die we onder meer kennen uit de Avengers-films.

Genre: fantasy, actie

Regisseur: Anna Boden, Ryan Fleck

Cast: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

Kijkwijzer: 12+

On the Basis of Sex - drama

Na de voor een Oscar genomineerde documentaire RBG verschijnt er nu ook een speelfilm over het leven van Ruth Bader Ginsberg. In On the Basis of Sex strijdt de iconische juriste vanaf de jaren zeventig voor seksegelijkheid in de Amerikaanse grondwet. Niet alleen om een eerlijkere positie voor vrouwen te krijgen, maar ook voor mannen. Hoofdrolspeelster Felicity Jones kreeg eerder een Oscar-nominatie voor The Theory of Everything.

Genre: drama

Regisseur: Mimi Leder

Cast: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates

Kijkwijzer: alle leeftijden

Pájaros de Verano - misdaaddrama

Op het afgelegen Colombiaanse platteland leeft de inheemse Waayu-bevolking volgens eeuwenoude tradities en mystieke rituelen. Maar de oprukkende drugswereld van de zestiger en zeventiger jaren grijpt overal om zich heen. Wanneer Rapayet hoort dat hij een grote bruidsschat voor zijn geliefde bij elkaar moet sparen, raakt hij steeds meer verstrikt in de wereld van drugs, hebzucht en wraak.

Genre: misdaaddrama

Regisseur: Cristina Gallego, Ciro Guerra

Cast: José Acosta, Natalia Reyes, Carmiña Martínez

Kijkwijzer: 16+

Posoki - drama

De Bulgaarse zakenman Misho, die moet bijklussen als taxichauffeur, wordt door zijn geldschieter tot wanhoop gedreven en grijpt naar het pistool uit zijn dashboardkastje. Het incident vormt de rode draad voor Posoki. Verschillende taxichauffeurs en hun passagiers horen op de radio wat er is gebeurd en worden zo geconfronteerd met de penibele staat van hun land.

Genre: drama

Regisseur: Stephan Komandarev

Cast: Anna Komandarevea, Vassil Vasilev-Zuek, Vasil Banov

Kijkwijzer: geen keuring

Sakawa - documentaire

Op giftige stortplaatsen in Ghana ligt voor straatarme lokale bewoners een schat aan informatie. Internetzwendelaars kunnen via oude computers aan de foto's en gegevens van rijke westerlingen komen, om vervolgens geld aan hen te verdienen. De Belgisch-Ghanese regisseur Ben Asamoah volgt de jonge moeder Anna, die slimme trucs leert van een meesteroplichter.

Genre: documentaire

Regisseur: Ben Asamoah

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Front Runner - drama

In dit op feiten gebaseerde drama is Hugh Jackman te zien als Gary Hart, een populaire senator die in 1987 door de media werd aangepakt vanwege een liefdesschandaal waardoor hij zijn kansen als presidentskandidaat snel zag slinken. The Front Runner werd geregisseerd door Jason Reitman, die onder meer naam maakte met Thank You for Smoking en Juno.

Genre: drama

Regisseur: Jason Reitman

Cast: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Mule - drama

Met een bloemenbedrijf dat failliet is gegaan en een dochter die in het huwelijksbootje wil stappen, kan de hoogbejaarde Earl best wat extra geld gebruiken. Dus stemt hij in om ritjes te maken voor een groep schimmige Mexicanen. Zonder zich direct te realiseren dat hij als drugskoerier wordt gebruikt. Een op feiten gebaseerd verhaal, met Clint Eastwood als hoofdrolspeler én regisseur. Die dubbele taak had de 88-jarige filmmaker voor het laatst met Gran Torino in 2009.

Genre: drama

Regisseur: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest

Kijkwijzer: 12+

