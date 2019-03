In de Jaarbeurs in Utrecht is de jaarlijkse fiets- en wandelbeurs van start gegaan. De beurs duurt van 1 tot en met 3 maart en trekt zo'n 40.000 bezoekers. Hoe populair zijn fiets- en wandelvakanties in Nederland?

"We leven in een hectische samenleving waarin alles heel snel gaat en je steeds moet knallen", zegt wandelaar en theatermaker Tjerk Ridder. "Maar als wandelt, kun je nu eenmaal niet harder dan het gaat. Door rustig te lopen vertraagt je gedachtestroom. De puzzelstukjes vallen op hun plek."

Ridder legde in 2017 en 2018 het 1.200 kilometer lange Martinuspad af, dat van Parijs naar de Martinitoren in Groningen loopt. Hij deed dat met zijn pakezel Lodewijk en maakte een theatervoorstelling over zijn ervaringen.

Ridder is niet de enige langeafstandswandelaar. Volgens Stichting Wandelnet, dat de belangen van wandelaars behartigt, maken in Nederland zo'n 1,2 miljoen wandelaars tochten van 15 kilometer per dag of meer. Daarnaast telt ons land zo'n 1,5 miljoen mensen die op fietsvakantie gaan, blijkt uit cijfers van de Vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie (RAI).

Meer boekingen van fiets- en wandelvakanties

Ook de aantallen fietsers en wandelaars groeien. Reisorganisaties ANWB en TUI willen geen cijfers van het aantal boekingen geven, maar geven wel aan een toename te zien in de interesse voor wandel- en fietsvakanties. En uit onderzoekscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederlanders gemiddeld 11 procent meer kilometers te voet afleggen ten opzichten van 2005. Dit onderzoek richtte zich niet specifiek op wandelvakanties.

Tegelijkertijd met de groei van het aantal geboekte fietsvakanties, groeit ook de verkoop van elektrische fietsen. Afgelopen jaar werden er voor het eerst meer e-bikes dan gewone fietsen verkocht, blijkt uit cijfers van BOVAG en de Vereniging RAI. In 2018 werden er meer dan 400.000 e-bikes verkocht.

"Het heeft een enorme vlucht genomen", zegt Annelies Tichelaar van de ANWB. "De e-bike had lange tijd een bepaald imago, dat het alleen voor oude mensen zou zijn, maar inmiddels wordt hij volledig omarmd. Jongeren fietsen ermee naar school en ook voor woon-werkverkeer wordt hij veel gebruikt."

Ook de vakantiebranche verwelkomt de e-bike. Tichelaar wijst erop dat de fietstocht door Andalusië per e-mountainbike momenteel erg in trek is bij vakantiegangers. "Voorheen kwam je dan hijgend en puffend de berg op. Met een e-bike gaat het een stuk makkelijker", zegt ze. "Je kunt er langere en meer uitdagende tochten mee maken."

Gezonder op vakantie is een trend

Ook reisbureau TUI ziet een groei in het aantal fiets- en wandelvakanties. Vooral fiets- en wandelvakanties naar Duitsland (37 procent van de geboekte fietsvakanties), Nederland (26 procent) en Oostenrijk (17 procent) worden vaak geboekt.

Woordvoerder Petra Kok van TUI denkt dat toename van fietsers en wandelaars komt doordat mensen bewuster bezig zijn met hun gezondheid. "Mensen willen een gezondere levensstijl en trekken dit door naar hun vakantie. Sport hoort daar ook bij."

Voor Ridder was zijn voettocht in de eerste instantie een werkproject. "Ik was helemaal geen wandelaar en was in het begin vaak gefrustreerd omdat het me niet snel genoeg ging. Maar uiteindelijk beviel het lopen heel goed. Een wandeltempo is het meest natuurlijke tempo voor de mens. Er zijn geen dingen die je moet, gedachten en ideeën vallen op hun plek.

Vakantieganger wil meer vitaliteit

In een onderzoek naar de reistrends van 2019 kwam marktonderzoeksbureau Het Testpanel ook tot de conclusie dat gezond, bewust leven steeds meer centraal staat tijdens de vakantie. 14 procent van de ruim 2.300 ondervraagden geeft aan op vakantie te gaan voor de sportiviteit. "De vakantieganger is zich bewuster van het belang van vitaliteit en de kwaliteit van leven en kiest hier ook voor op vakantie", concludeert het onderzoek.

De Fiets- en Wandelbeurs, die in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden wordt, springt in op de trends. Op de beurs kunnen bezoekers verschillende elektrische fietsen uitproberen en is er een blote voetenpad met verschillende ondergronden aangelegd zodat bezoekers kunnen ervaren hoe het is om blootsvoets te wandelen.