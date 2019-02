Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Rotterdam: van de Museumnacht tot een geheim winterfestival. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Museumnacht – diverse musea

Zaterdag vindt de Museumnacht in Rotterdam plaats en dat betekent kunst in het donker en diverse activiteiten in musea. In Huis Sonneveld is een spoken word-optreden met Rotterdamse nachtverhalen. Boijmans Van Beuningen geeft een Bauhausfest, met optredens tussen de kunstwerken. Of doe bijvoorbeeld "de bloedigste quiz aller tijden" in het Natuurhistorisch Museum. Nog een tip: leer alles over schaduw bij diverse workshops in het Nederlands Fotomuseum.

Waar: diverse musea

Wanneer: 2 maart

Prijs: 7,50 tot 17,50 euro

De Geheime Tuin Winterfestival – Weelde

De Geheime Tuin Winterfestival is deze editie teruggebracht naar drie dagen in plaats van drie weekenden. Het festival biedt theater, kunst en muziek op een pas bekendgemaakte locatie: hotspot Weelde in West. Naast het hoofdpodium zijn er onder meer een silent disco, een Kunstenaarsbal, bubbelbaden en een sauna. Wie op een originele manier naar het festival wil gaan, kan in de silent disco-tram stappen, die elke dag twee keer door de binnenstad naar het festivalterrein rijdt.

Waar: Weelde, Rotterdam-West

Wanneer: hele weekend

Prijs: 11 tot 26 euro, de tramrit kost 10,90 (enkeltje + drankje op het festival)

Singlefeestje – Poppodium Annabel

Letterlijk een plaatje aanvragen: dat kan op een Singlefeestje (niet te verwarren met een feestje voor singles), deze keer bij Annabel. Er staan bakken vol cd-singles in alle genres die je maar kunt bedenken. Smaken verschillen, maar je kunt ook zelf platen aanvragen.

Waar: Poppodium Annabel

Wanneer: 2 maart

Prijs: 11 euro

LenteFEESTival – Hofplein

Op vrijdag kunnen ouders en jonge kinderen terecht op het Hofplein voor de laatste dag van het LenteFEESTival. Met een strippenkaart kunnen kinderen diverse activiteiten doen op het doe-het-zelfplein. Daarnaast zijn er theaterworkshops en is een voorstelling over een kleine uil die zijn moeder kwijt is.

Waar: Hofplein Rotterdam

Wanneer: 1 maart

Prijs: diverse prijzen

Vintage Kilo Sale – Van Nelle Fabriek

In de Van Nelle Fabriek worden zaterdag kilo's vintage kleding uit Duitsland aangesleept. Een kilo kleding kost 15 euro. Er is veel materiaal te vinden uit de jaren zestig tot negentig. In de fabriek is ook ruimte voor livemuziek, bijzondere wijnen en diverse eetgelegenheden.

Waar: Van Nelle Fabriek

Wanneer: 3 maart

Prijs: 2 euro voor een dagticket

