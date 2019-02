Oetdeldonk, Lampegat en Dideldam; Nederland verandert komend weekend in een land waar prins Carnaval en de carnavalsverenigingen de lakens uitdelen. Waar zijn de grote optochten te vinden?

Den Bosch (Oeteldonk)

Oeteldonk leeft! Dat is in ieder geval het motto van het carnaval in Den Bosch. De stad kleurt rood-wit-geel in de carnavalsperiode. Er zijn dweilmiddagen en optredens, zoals zaterdag in het Amadeirohuis: Kwèk mâr mee! De grote optocht is maandag, en wordt in de volksmond ook wel 'Oeteldonks oudste en mooiste' genoemd. Er zijn praalwagens, kleine en grote loopgroepen en er is een optocht voor de jeugd.

Waar: Den Bosch, Noord-Brabant

Optocht: maandag 4 maart, start 12.33 uur

Meer informatie

Emmer-Compascuum

In Drenthe vindt vrijdagavond een grote verlichte carnavalsoptocht plaats. Het dorp Emmer-Compascuum wordt op z'n kop gezet door carnavalsvereniging Kainbongels. Daarnaast wordt het Marktplein tijdens de carnavalsdagen een horecaplein waar een 'spectaculaire verrassing' komt. Zaterdagmiddag zijn er in de feesttent bij de manege activiteiten voor kinderen, zoals een verkleedwedstrijd en polonaises.

Waar: Emmer-Compascuum, Drenthe

Optocht: vrijdag 1 maart, start 18.30 uur

Meer informatie

Helmond (Keiebijtersstad)

Carnaval begint in Helmond met veel feestjes en een biercantus bij gemeenschapshuis De Loop. De optocht in Helmond is op zondag en noemt zichzelf de 'Grootste van het Zuiden'. Het thema dit jaar is Boitegewóón..!! De praalwagens strijden om de wisselbekers die worden uitgereikt op het Mizunallen-plein. Op maandag zijn er diverse podia waar de zogenoemde bloaskappellen optreden.

Waar: Helmond, Noord-Brabant

Optocht: zondag 3 maart, start 13.30 uur

Meer informatie

Eindhoven (Lampegat)

Na een lang voorprogramma begint zaterdag het carnaval echt op het Stationsplein, met muzikale optredens van onder anderen Karin Bloemen. Zaterdag vindt de grote optocht door de binnenstad plaats met als thema Watt Ledje. Voorafgaand aan de grote optocht is er een kinderoptocht. Zondag begint de bekende Stropdas Kroegentocht, waarbij je je das 'vol' moet krijgen door alle cafés langs te gaan die op de das staan. Bekende feestplekken zijn de Markt, het Stratumseind en het Wilhelminaplein.

Waar: Eindhoven, Noord-Brabant

Optocht: zaterdag 2 maart, start 12.30 uur

Meer informatie

Achterveld (Puupenkoppenland)

In Achterveld in de provincie Utrecht wordt vijf dagen lang carnaval gevierd. Carnavalsvereniging De Puupenkoppen kreeg in 1971 voet aan de grond. Vrijdag is er een grote feestavond, ook wel 'Groot Carnaval' genoemd. Zaterdag is er een carnaval voor kinderen en diverse andere feesten. De carnavalsoptocht vindt op zondag plaats en duurt zo’n twee uur. De jeugd doet ook mee aan de optocht.

Waar: Achterveld, Utrecht

Optocht: zondag 3 maart, start 13.00 uur

Meer informatie

Tilburg (Kruikenstad)

In Tilburg stroomt er tijdens carnaval groen-oranje bloed door de aderen van de inwoners van Kruikenstad. De prins wordt zaterdag van het station opgehaald met een karavaan van Kruiken en Kruikinnen. Zondag vindt 'd’n Opstoet' plaats in de binnenstad. De kinderversie van de optocht vindt plaats op dinsdag, ook in de binnenstad.

Waar: Tilburg, Noord-Brabant

Optocht: zondag 3 maart, start 12.30 uur

Meer informatie

Didam (Diedeldam)

Ook in Gelderland wordt er carnaval gevierd, zoals in Didam. En ook met een prins: Bram de Eerste. Zondag is er een optocht met praalwagens en loopgroepen. Daarnaast zijn er feesten in partycentrum Plok en bij restaurant Jan&Jan.

Waar: Didam, Gelderland

Optocht: zondag 3 maart, start om 13.11 uur

Meer informatie

Maastricht

De carnavalszondag in Maastricht wordt traditioneel ingeluid met elf schoten van het Momuskanon op het Vrijthof. Het Momuskanon is een klein kanon dat dateert uit 1841. Daarna wordt er een pop van 't Mooswief (de groentevrouw) gehesen, die geldt als de beschermster van carnaval. Om 13.33 uur vertrekt dat de carnavalsoptocht vanaf Centraal Station.

Waar: Maastricht

Wanneer: zondag 3 maart, start 13.33 uur

Meer informatie

Alle optochten op een rij

Naast bovenstaande carnavalsoptochten worden er nog veel meer optochten door het hele land gehouden. Op onderstaand kaartje zie je waar alle parades plaatsvinden. Je kunt filteren op verlichte optochten, normale optochten en jeugdoptochten.