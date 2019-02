Den Haag is rijk aan bijzondere activiteiten en evenementen. Deze week kun je naar de debuutvoorstelling van cabaretier Alex Ploeg en heeft het Laaktheater een speciaal programma voor in de krokusvakantie.

Krokus Kabaal – Laaktheater

Het Laaktheater organiseert allerlei theater- en filmvoorstellingen en andere activiteiten voor kinderen in de krokusvakantie. Bij de Bammetjesbar kunnen kinderen aanschuiven voor een lekker broodje, bij de circusworkshop leren ze jongleren en diabolo gooien en in de middag speelt De GVR (Grote Vriendelijke Reus) in de filmzaal.

Waar: Laaktheater, Ferrandweg 4, Den Haag

Wanneer: 1 maart van 10.30 tot 15.30 uur

Prijs: variërend van 0 tot 3 euro

Meer informatie

Workshop barista – Capriole Café

Bij de workshop barista leren deelnemers hoe ze espresso en cappuccino bereiden. Daarvoor gebruiken ze professionele apparaten zoals een espressomachine, koffiemolen en andere baristatools. De koffie waarmee de potten gezet worden zijn vers gebrand door het Capriole Café. Er kunnen maximaal acht personen tegelijkertijd meedoen aan de workshop.

Waar: Capriole Café, Fokkerkade 18, Den Haag

Wanneer: 2 maart om 13.30 uur

Prijs: 45 euro

Meer informatie

Vintage Kilo Sale – The Student Hotel

Met het oog op het voorjaar wordt er weer een Vintage Kilo Sale georganiseerd in The Student Hotel. Het assortiment bestaat onder andere uit vintage bomberjacks, Levi's 501, sportkleding en sporttassen, zomerjurken en meer. De kiloprijs is vastgesteld op 20 euro. Je kunt je cash thuis laten: er is een pinapparaat aanwezig.

Waar: The Student Hotel, Hoefkade 9, Den Haag

Wanneer: 2 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree, 20 euro per kilo kleding

Meer informatie

Alex Ploeg: Ultimatum – Diligentia

Ultimatum gaat over volwassen worden en verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes. Jezelf een ultimatum stellen. Alex Ploeg weigert dit naar eigen zeggen al jaren. Hij weet het zelf ook niet allemaal en stelt rake vragen. Ultimatum is Ploegs debuutvoorstelling. Vorig jaar won hij de titel Comedytalent 2018 van de Volkskrant en in 2016 ontving hij de publieksprijs op Cameretten.

Waar: Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

Wanneer: 2 maart, aanvang 20.15 uur

Prijs: variërend van 16 euro tot 17,50 euro

Meer informatie

Michael Varekamp: Mardi Gras in New Orleans – Muzee Scheveningen

Jazztrompetist Michael Varekamp brengt een ode aan carnavalsmuziek van over de hele wereld. Varekamp is geïnspireerd door de optimisme van dit volksfeest, dat met talloze parades en optochten over de hele wereld wordt gevierd. Tussendoor laat hij filmpjes zien en vertelt hij anekdotes.

Waar: Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92, Scheveningen

Wanneer: 3 maart van 15.30 tot 17.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.