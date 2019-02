Ieder weekend zijn er volop bijzondere evenementen en activiteiten in Amsterdam. NU.nl zet op een rijtje wat je met je vrije tijd kunt doen. Dit weekend kun je koffieproeven op een koffiefestival en organiseert café MOJO een La Chouffe-feest

De Borrel - Station Amsterdam Centraal

Op vrijdagmiddag kun je borrelen in het monumentale stationsgebouw van Amsterdam Centraal. In de Amstelpassage komt een food court met hapjes zoals poké bowls. Op de dansvloer worden disco, hitjes, house en r&b gedraaid. Als je met je gezicht naar de hoofdingang staat moet je de tweede ingang van rechts nemen voor Lil' Amsterdam Centraal.

Waar: Lil' Amsterdam Centraal, Amstelpassage, Amsterdam

Wanneer: 1 maart vanaf 18.00 uur

Prijs: 15 euro

The Amsterdam Coffee Festival 2019 – Westergasfabriek

The Amsterdam Coffee Festival wil de toenemende populariteit van bijzondere soorten koffie vieren. De branders op het festival komen uit alle windstreken van de Benelux en nemen gezamenlijk meer dan honderd unieke koffiesoorten mee. Barista's geven demonstraties en workshops en bij de foodcourt proef je koffiecocktails, streetfood en is er live muziek.

Waar: Westergasfabriek, Pazzanistraat 33, Amsterdam

Wanneer: 1 tot en met 3 maart

Prijs: vanaf 15 euro

Cool Japan Anime: Fist of the North Star (1986) – Melkweg

De Melkweg brengt in het kader van de voorstelling Cool Japan, die nu in het Tropenmuseum te zien is, de beste anime naar het grote doek. First of the North Star is een ultragewelddadige film uit de jaren tachtig. Kenshiro neemt het in een post-apocalyptische wereld op tegen allerlei vijanden. Het vele bloed en geweld wordt ondersteund door typische jaren tachtig keyboardmuziek.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam

Wanneer: 2 maart, aanvang 20.00 uur

Prijs: 10,95 euro

MOJO x La Chouffe kabouterfeest – Mojo

Op het kabouterfeest worden alle bezoekers langzaam omgetoverd tot kabouter: bij elke Chouffe die ze bestellen krijgen ze een nieuw verkleeditem, zoals een baard, een muts en een gilet. De organisatie raadt aan er tijdig bij te zijn omdat de kabouterpakken erg hard kunnen gaan.

Waar: Mojo, Ringdijk 3, Amsterdam

Wanneer: 2 maart vanaf 20.00 uur

Prijs: gratis entree

Badplaats Winter Sessions - Volkshotel

Elke eerste zondag van de maand kun je je zondag doorbrengen op het dakterras van het Volkshotel. Op de achtste verdieping kun je gratis ontspannen in het bubbelbad of in de sauna. Tijdens elke Badplaats Sessions is er live muziek. Deze keer wordt de muziek verzorgd door La Nique, een indie-folk-popband. Het Volkshotel beschikt over dekens en terrasverwarming. Wel moet je je eigen handdoek en badkleding meenemen.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150, Amsterdam

Wanneer: 3 maart van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

