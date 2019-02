Het festivalseizoen komt steeds dichterbij. Het is met zo'n groot aanbod als in Nederland echter niet makkelijk om overzicht te houden. De redactie van NU.nl selecteert een aantal grote, opvallende en bijzondere festivals die niet te missen zijn.

Motel Mozaïque - Rotterdam

Van kerk tot poppodium; Motel Mozaïque is in alle hoeken en gaten van Rotterdam te beleven. Tijdens dit kunst-, theater- en muziekfestival kunnen bezoekers drie dagen lang genieten van bekende artiesten en talenten die op het punt staan de wereld te veroveren. Zo was Motel Mozaïque in 2010 het eerste Nederlandse festival dat Mumford & Sons boekte.

Waar: diverse locaties in Rotterdam

Wanneer: 18 tot en met 20 april

Line-up: Altin Gün, Yussef Dayes, RIMON

Tickets: 25 euro - 75 euro

Best Kept Secret - Hilvarenbeek

Slechts een paar honderd meter verwijderd van de giraffen, olifanten en tijgers bevindt zich het terrein van Best Kept Secret. Het driedaagse festival staat bekend om haar indrukwekkende indieprogrammering. Zo stonden bij voorgaande edities bands als Arcade Fire en Arctic Monkeys op het hoofdpodium. Ook wordt er veel aandacht besteed aan hiphop, folk en elektronische muziek. Wie zin heeft in een feestje heeft geluk: Best Kept Secret heeft tegenwoordig ook een nachtprogramma.

Waar: Safaripark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Wanneer: 31 mei tot en met 2 juni

Line-up: Bon Iver, Kraftwerk, Mac DeMarco

Tickets: 80 euro - 175 euro

Down The Rabbit Hole - Beuningen

Het kleine broertje van Lowlands, wordt Down The Rabbit Hole ook wel genoemd. Het driedaagse festival in Beuningen concurreert qua aanbod vaak met Best Kept Secret, met een genreaanbod variërend van indie tot pop, soul en hiphop. Er zijn echter geen dagkaarten, maar alleen weekendtickets te koop. Het festival staat bekend om zijn creatieve aankleding en alternatieve activiteiten. Kijk er ook vooral niet van op als bezoekers hoelahoepen, spontaan in een bosrave belanden of op het meer drijven op een zelfgebouwd vlot.

Waar: Vakantiepark De Groene Heuvels, Beuningen

Wanneer: 5 tot en met 7 juli

Line-up: Janelle Monáe, Editors, Vampire Weekend

Tickets: 164 euro

WOO HAH! - Hilvarenbeek

In vijf jaar tijd is WOO HAH! de spoorzone van Tilburg ontgroeid, en dat zegt eigenlijk al genoeg. Het hiphopfestival debuteerde afgelopen jaar voor het eerst op het Best Kept Secret-terrein. Hier geen stenen vloer meer voor de dure sneakers en witte jeans, maar zandvlakten en bossen. Dit jaar keert het festival terug, met nog meer grote namen uit de hiphop- en r&b-scene.

Waar: Safaripark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Wanneer: 12 tot en met 14 juli

Line-up: Brockhampton, Travis Scott, Lil Uzi Vert

Tickets: 53,90 euro - 134 euro

North Sea Jazz - Rotterdam

North Sea Jazz is een driedaags evenement dat plaatsvindt in Rotterdam Ahoy, waar bezoekers niet op pallets, maar in een gelikte concertzaal staan. Het is het grootste jazzfestival van Nederland, maar wijkt met een breed scala aan artiesten ook uit naar de r&b, soul en pop. Hoewel de weekendkaarten inmiddels zijn uitverkocht, zijn er nog wel dagkaarten te koop.

Waar: Rotterdam Ahoy

Wanneer: 12 tot en met 14 juli

Line-up: Lauryn Hill, Kamasi Washington, Toto

Tickets: 95 euro

Zwarte Cross - Lichtenvoorde

Geen festival is te vergelijken met Zwarte Cross. Het bizarre vierdaagse festijn bestaat uit een mix van muziek, theater, motorcross en stunts. De link tussen die onderwerpen is niet gauw gelegd, maar dat is precies wat het festival zo uniek maakt. Zo staan bezoekers het ene moment bij een concert van Kraantje Pappie en het andere moment bij een motorcrossbaan. Wie een mooie festivaloutfit heeft ingepakt, kan die maar beter thuislaten; het terrein verandert in één grote modderpoel.

Waar: De Schans, Lichtenvoorde

Wanneer: 18 tot en met 21 juli

Line-up: Black Eyed Peas, Bizzey, Rowwen Hèze

Tickets: 30 - 125 euro

Welcome to The Village - Leeuwarden

Elk jaar ontstaat vier dagen lang een kleine maatschappij in het noorden van Nederland: Welcome to The Village. Tijdens dit festival is niet muziek het hoofdonderwerp, maar de toekomst. Kunstenaars, techneuten en wetenschappers krijgen de kans om innovatieve ideeën uit te proberen, die problemen op zouden kunnen lossen met het oog op de toekomst. De boodschap is simpel: wat hier kan, moet in het dagelijks leven ook kunnen. Het festival staat bekend om zijn sterke combinatie van bekende en onbekende acts.

Waar: De Groene Ster, Leeuwarden

Wanneer: 18 tot en met 21 juli

Line-up: Bazart, Thomas Azier, Kakkmaddafakka

Tickets: 34,21 - 95,23 euro

Lowlands - Biddinghuizen

Met 26 edities achter de rug is Lowlands alweer een oude rot in het vak. Het festival, dat voluit A Campingflight to Lowlands Paradise heet, biedt naast muziek ook een literatuur-, film- en theaterprogramma. Met zeven podia en een breed scala aan genres is er voor ieder wat wils. Zo kan de één meewiegen op Ziggy Marley en de ander losgaan op Royal Blood. Voor wie muziek niet genoeg is, valt er op het festivalterrein genoeg te ontdekken; van marktkramen tot een sauna.

Waar: Walibi Holland, Biddinghuizen

Wanneer: 16 tot en met 18 augustus

Line-up: Tame Impala, Twenty One Pilots, The Prodigy

Tickets: 200 euro

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.