Elke week verschijnen er nieuwe films in de bioscopen. Vanaf donderdag zijn dat onder meer de horrorfilm Escape Room en het voor acht Oscars genomineerde Vice, over de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney.

Bloody Marie - thriller

De Duits-Nederlandse Marie was ooit een succesvol striptekenares, maar woont nu op de Amsterdamse Wallen en kampt met een drankverslaving. Als ongeleid projectiel belandt ze van het ene conflict in het andere. Na een gruwelijk voorval bij haar directe buren, wordt ze gedwongen om het roer om te gooien. Regisseur Guido van Driel is zelf striptekenaar en maakte met cameraman Lennert Hillege eerder het veelgeprezen De wederopstanding van een klootzak, de openingsfilm van IFFR 2013.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Guido van Driel, Lennert Hillege

Cast: Susanne Wolff, Mark Rietman, Leny Breederveld

Kijkwijzer: 16

Escape Room - horror

Iets meer dan een jaar na de gruwelijke spelkamer van horrorfilm Escape Room (2017) verschijnt er een nieuwe nagelbijter over zo’n puzzelruimte die deelnemers dwingt om te vechten voor hun leven. Met ook nog eens dezelfde titel. In het geval van de nieuwste versie krijgen zes vreemdelingen een kaartje om veel geld te verdienen bij deelname aan een zeer immersieve escape room. Regisseur is ditmaal Adam Robitel. Hij maakte eerder de griezelige mockumentary The Taking of Deborah Logan.

Genre: horror

Regisseur: Adam Robitel

Cast: Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Kijkwijzer: 16

Het Pärt gevoel - Het universum van Arvo Pärt - documentaire

Filmisch portret van de inmiddels 83-jarige Arvo Pärt, een van de beroemdste componisten ter wereld. Een man die doorgaans wordt gezien als kluizenaar, maar in deze documentaire van Paul Hegeman juist humor en energie toont. Centraal staat zijn jarenlange samenwerking met het Cello Octet Amsterdam. Dat ensemble bracht in 2017 een cd uit met bewerkingen van de Estse componist.

Genre: documentaire

Regisseur: Paul Hegeman

Kijkwijzer: alle leeftijden

Minding the Gap - documentaire

Filmmaker Bing Liu kreeg een Oscar-nominatie voor deze documentaire over opgroeien en skateboarden in het Amerikaanse Illinois. Zijn portret van zichzelf en verschillende jongeren die worstelen met hun afkomst en identiteit, stelde hij samen uit een groot archief van twaalf jaar aan eigen materiaal.

Genre: documentaire

Regisseur: Bing Liu

Kijkwijzer: 12

Peterloo - historisch drama

Op 16 augustus 1819 demonstreerden zo’n 80.000 arbeiders uit Manchester tegen ongelijkheid in de politiek. Toen lokale magistraten dat protest in toom probeerden te houden, veranderde de dag in een van de zwartste bladzijdes uit de Britse geschiedenis. Gerenommeerd regisseur Mike Leigh (Secrets & Lies en Another Year) verfilmde dit Peterloo-bloedbad en werd daarvoor onder meer geselecteerd voor het Filmfestival van Venetië.

Genre: historisch drama

Regisseur: Mike Leigh

Cast: Rory Kinnear, Maxine Peake, Rachel Finnegan

Kijkwijzer: 12

Ray & Liz - drama

Fotograaf en kunstenaar Richard Billingham debuteert als regisseur met deze reconstructie van zijn jeugd in het grauwe Birmingham van de jaren zeventig en tachtig. In drie periodes die door elkaar heen lopen, toont hij hoe zijn vader steeds meer afhankelijk van de drank werd en hoe zijn moeder in geldnood kwam. Troosteloosheid, maar wel met een gevoel voor relativering.

Genre: drama

Regisseur: Richard Billingham

Cast: Justin Salinger, Ella Smith

Kijkwijzer: 12

Vice- biografisch drama

Nadat hij met speelse creativiteit het ontstaan van de bankencrisis toonde in The Big Short, stort regisseur Adam McKay zich ditmaal op het leven van Dick Cheney. Wanneer de politicus in 2001 wordt benoemd tot vicepresident onder George W. Bush, kan hij in de schaduwen opereren en een stempel drukken op het verloop van politiek en oorlogsvoering. Vice werd onlangs genomineerd voor acht Oscars.

Genre: biografisch drama

Regisseur: Adam Mckay

Cast: Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell

Kijkwijzer: 16

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 28 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

