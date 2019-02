Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat shows van onder andere de Australische singer-songwriter RY X, de Koreaanse indieband Hyukoh en popidool Troye Sivan.

John Smith - Paradiso, Vondelkerk

Als muzikant is John Smith een echte troubadour. Zo toerde hij als gitarist in de bands van artiesten als Lianne La Havas, Lisa Hannigan en Iron & Wine. Ook solo heeft hij al heel wat van de wereld gezien. De folkzanger uit Engeland staat bekend om zijn unieke gitaarspel, waarmee hij artiesten als Ben Howard inspireert. Het concert zal plaatsvinden in de sfeervolle zaal van de Vondelkerk, aan het Vondelpark.

Waar: Vondelkerk, Amsterdam

Wanneer: 28 februari, aanvang 20.30 uur

Tickets: 17 euro

Pip Blom - Luxor Live

Het verhaal van Pip Blom is als uit een sprookje. Op haar zolderslaapkamer nam ze vier liedjes op die dankzij Spotify internationaal werden opgepikt. Haar muziek bleek een succes en werd zelfs gedraaid op het Britse BBC Radio. Tegenwoordig bestaat de act Pip Blom uit een vierpersoonsband en is het kwartet een gloednieuwe EP, Paycheck, rijker. Voor liefhebbers van indie, garage en punk.

Waar: Luxor Live, Arnhem

Wanneer: 28 februari, aanvang 21.00 uur

Tickets: 12 euro

RY X - Paradiso

De betoverend hoge stem van Ry Cuming, beter bekend als RY X, laat net zo veel indruk achter als de gevoelige ballads die hij schrijft. De zanger uit Australië staat bekend om zijn melancholieke klanken, die goed terug te horen zijn in zijn debuutsingle Berlin. Wie naar een RY X-concert gaat waant zich even in een andere wereld.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 2 maart, aanvang 19.00 uur

Tickets: 27 euro

Tamino - TivoliVredenburg

De Egyptisch-Vlaamse singer-songwriter Tamino lijkt steeds harder te groeien. Waar hij in april nog net de kleine bovenzaal van TivoliVredenburg wist te vullen, claimt hij nu de volledige Ronda. Voeg daar het nieuwe album Amir, dat afgelopen oktober uitkwam aan toe, en je hebt het succes dat Tamino heet. Voor fans van Balthazar en Jeff Buckley.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 2 maart, aanvang 19.00 uur

Tickets: 22,35 euro

Hyukoh - Melkweg

Hyukoh: Koreaans? Ja. K-pop? Nee. De mannen van Hyukoh nemen voorbeeld aan bands als Arctic Monkeys en The Beatles in plaats van aan BTS. De indieband uit Seoel zingt in het Koreaans, Chinees en Engels en is verantwoordelijk voor hits als Tomboy en Comes And Goes. Thuis staat het viertal al bekend als een sterke liveact, in de Melkweg willen ze dat aan Nederland bewijzen.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 2 maart, aanvang 19.00 uur

Tickets: 40,25 euro

TenTemPiés - Paard

Na tien jaar houdt de Amsterdamse band TenTemPiés het voor gezien. Om afscheid te kunnen nemen van zijn fans, doet de band een laatste clubtour door Nederland. Met hun eigen mix van reggae, ska, rock en rumba hebben de mannen zalen en tenten van Chili tot China op zijn kop gezet. Het afscheid zal dan ook niet treurig zijn; bezoekers kunnen één groot feest verwachten.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 2 maart, aanvang 19.30 uur

Tickets: 15 euro

Troye Sivan - AFAS Live

Van kindacteur tot YouTube-ster naar popidool; de Australische Troye Sivan heeft tot nu toe heel zijn leven in de schijnwerpers geleefd. Zijn muzikale carrière begon in 2014 met zijn eerste single Happy Little Pill, waarna de hits Youth en There For You (in samenwerking met Martin Garrix) volgden. Voor zijn nieuwste album Bloom werkte hij samen met Ariana Grande.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 5 maart, aanvang 20.00 uur

Tickets: 35,85 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie van dit artikel alsnog uitverkocht raken.