Wie goed kijkt, kan al krokussen en sneeuwklokjes vinden tussen het gras. In de regio Midden en Zuid is de voorjaarsvakantie aangebroken. NU.nl heeft een overzicht gemaakt van activiteiten in deze regio's.

Rondleiding Onze Lieve Vrouwetoren - Amersfoort

Abe de Verhalenverteller geeft een rondleiding voor kinderen op de hoge Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Abe vertelt met veel gebaren en op een theatrale manier spannende verhalen over de toren en over de stad. De rondleiding duurt anderhalf uur en is voor kinderen vanaf vijf jaar.

Waar: Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort

Wanneer: 26 februari

Prijs: tot twaalf jaar 5 euro, daarna 8 euro

Meer informatie

An Easy Sunday - Grounds, Rotterdam

Deze zondag is een dag voor muziek, dansen en ontspanning bij podium Grounds in Rotterdam. Volwassenen kunnen naar een optreden van vioolspeler en componist Myrthe van de Weetering luisteren, terwijl de kinderen kunnen knutselen, workshops volgen of dansen in een kinderdisco.

Waar: Grounds, Rotterdam

Wanneer: 24 februari

Prijs: 5 euro, kinderen tot twaalf jaar gratis

Meer informatie

Takkenril bouwen - Kloosterhof Haelen

Onder het mom alle kinderen naar buiten, worden er maandelijks activiteiten georganiseerd bij Kloosterhof Haelen. Deze keer kunnen kinderen helpen een takkenril te bouwen. Dat is een toevluchtsoord voor dieren, gemaakt van afgevallen takken en snoeihout. "Hier kunnen ze ongestoord en beschut zitten." De dieren welteverstaan, niet de kinderen.

Waar: Kloosterhof Haelen, Haelen

Wanneer: 27 februari

Prijs: 3,50 euro per kind

Meer informatie

Voorstelling Het Circus - Theater Merlijn, Den Haag

Theatergroep Rabarber speelt in de voorjaarsvakantie het toneelstuk Het Circus. Het stuk gaat over een circusfamilie en een vondeling. Waar komt het meisje vandaan? En hoe moet je je ergens thuis voelen als dat niet goed lukt?

Waar: Theater Merlijn, Den Haag

Wanneer: diverse data

Prijs: 12 euro

Meer informatie

Dominic Seldis & James Pearson - Zeeuwse concertzaal, Middelburg

Op deze avond in Middelburg treden contrabassist Dominic Seldis, bekend als jurylid van Maestro, en pianist James Pearson op. Het is niet alleen een avond met muziek, maar ook met verhalen over muziek. Er worden allerlei muziekstijlen gespeeld door het duo: klassiek, jazz en tango.

Waar: Zeeuwse concertzaal, Middelburg

Wanneer: 23 februari

Prijs: 25 euro, tot zeventien jaar 10 euro

Meer informatie

Kennismaken met de wolf - Museum het Pakhuis, Ermelo

Sinds kort woont de wolf officieel op de Veluwe. Dit museum speelt daar op in door allerlei activiteiten te organiseren voor kinderen, die de wolf misschien wel een beetje eng of juist leuk vinden. Het museum organiseert een tentoonstelling over hoe je met wolven omgaat, een speurtocht, een knutselmiddag en een workshop waarbij je wolven leert portretteren.

Waar: Museum het Pakhuis, Ermelo

Wanneer: hele vakantie, maar zondag en maandag is het museum gesloten

Prijs: gratis voor kinderen tot twee jaar, 2,75 voor kinderen tot dertien jaar en 4,50 voor volwassenen

Meer informatie

Sieraden maken en peuterdans - Buutvrij voor de hele pot, Best

Het restaurant Buutvrij voor de hele pot ligt in het groen en heeft veel buitenactiviteiten. Er is een blotevoetenpad, een pluktuin en veel speelruimte voor kinderen. In de voorjaarsvakantie zijn er verschillende activiteiten, zoals sieraden en sleutelhangers maken, peuterdans en minicarnaval.

Waar: Buutvrij voor de hele pot, Best

Wanneer: doorlopend

Prijs: 6 euro voor het sieraden maken, 2,50 euro voor de peuterdans (tot twee jaar gratis)

Meer informatie

Medfest - Muziekgebouw, Eindhoven

Het avondvullende festival Medfest doet zaterdag Eindhoven aan. Het festival brengt de muziek en cultuur van het Middellandse Zeegebied naar Nederland. Het festival is helemaal in mediterraanse sfeer en er zijn artiesten en lekkernijen uit Turkije, Marokko, Israël en andere landen.

Waar: Muziekgebouw, Eindhoven

Wanneer: 23 februari

Prijs: 30 euro

Meer informatie

Zelf theater maken - Bibliotheek Utrecht

In de Bibliotheek Utrecht kunnen kinderen een hele dag komen om onder begeleiding een voorstelling te maken en aan het einde van de dag op te voeren. Alles wordt binnen een dag gemaakt, tot het decor aan toe. Inspiratie is het boek De Grote Bomenrover van Oliver Jeffers.

Waar: Bibliotheek Utrecht

Wanneer: 25 en 26 februari

Prijs: 20 euro, 17,50 euro voor leden van de bibliotheek

Meer informatie

Speurtocht naar Brammetje het Lammetje - Rheden

Kinderen krijgen bij het Bezoekerscentrum Veluwezoom een speurkaart met allemaal opdrachten en spelletjes. De spelletjes gaan over Brammetje het Lammetje, zijn familie, de herdershond en andere wollige dingen. De speurtocht is voor kinderen van vier tot zes jaar. Ook kunnen er vanaf zaterdag lammetjes geadopteerd worden.

Waar: Bezoekerscentrum Veluwezoom, Rheden

Wanneer: tot eind maart

Prijs: 7 euro, 4 euro voor leden van OERRR en Natuurmonumenten

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.