De wolf heeft zich officieel gevestigd op de Veluwe. Heeft dat gevolgen voor de ruim 30 miljoen recreanten die ieder jaar in het natuurgebied wandelen, fietsen, hardlopen, paardrijden en kamperen?

De Veluwe was in 2018 de op twee na populairste binnenlandse vakantiebestemming van Nederland. In dat jaar boekten Nederlanders zo'n 1,9 miljoen vakanties naar de ongeveer zeventig campings en veertig vakantieparken in het Gelderse natuurgebied. De vakantiegangers, dagjesmensen en dagelijkse bezoekers zijn samen goed voor ongeveer 30 miljoen bezoeken per jaar.

Sinds afgelopen zomer delen de toeristen, recreanten en sporters het gebied met tenminste twee wolven. Deze week werd bekend dat een wolvin zich boven de A1 officieel op de Veluwe heeft gevestigd. Onder de A1 leeft al enige tijd een andere wolvin.

Eerder deze week vond een onderzoeksteam van de Wageningen Universiteit DNA-sporen van een mannetjeswolf op de Veluwe. Als die daar blijft zouden er al in mei jonge wolfjes geboren kunnen worden.

'Wolf zoekt alleen rustige plekken op'

Heeft de vestiging van de wolf gevolgen voor de Veluwe als recreatiegebied? Boswachter Mirte Kruit, die in het Leuvenumse Bos in het noordwesten van de Veluwe werkt, denkt dat de bezoekers van het natuurgebied weinig van de wolven zullen merken.

"De gebieden waar de wolven leven blijven toegankelijk voor publiek", zegt ze. "Maar het is wel belangrijk dat mensen de regels naleven. Blijf op de paden en wegen, en ga niet het bos in na zonsondergang. Die regels zijn normaal gesproken ook van toepassing."

Ook Maurice La Haye van Wolven in Nederland, een platform dat meer draagvlak voor de wolf in Nederland wil creëren, is ervan overtuigd dat de wandel-, fiets- en ruiterpaden kunnen blijven zoals ze nu zijn.

"Er hoeven absoluut geen aanpassingen gedaan te worden", zegt hij. "Een wolf mijdt mensen en vestigt zich alleen in rustgebieden, op een plek waar ze jongen kunnen krijgen. Niet op een plek die dagelijks wordt overlopen door wandelaars." Volgens hem zoekt een wolf eerder een gebied op dat is gesloten voor publiek, zoals een militair oefenterrein.

'Mensen zijn zich te weinig bewust van het gevaar'

Organisatie No Wolves ziet wel bezwaren tegen wolven in een drukbezocht natuurgebied. Woordvoerder Bart Kemp benadrukt dat de organisatie mensen geen angst voor wolven wil aanpraten, maar wel een realistisch beeld wil geven.

"Nu is het nog niet gevaarlijk. Maar dat kan snel veranderen wanneer er puppy's komen", zegt Kemp. "Bijvoorbeeld wanneer er wandelaars met honden in het kernterritorium van de roedel komen. Mensen zijn een maatje te groot voor ze, maar het kan goed dat je hond de klos is", zegt hij.

Boswachter Kruit benadrukt dat honden op de Veluwe aan de lijn moeten blijven, tenzij ze in een losloopgebied zijn. "Maar ook dan moeten ze op de paden blijven en niet dwars door de bospercelen jakkeren", zegt ze. Kruit geeft toe dat dit voor sommige bezoekers nog wel lastig is. "Het aanlijnen van de hond is een uitdaging. Het kost heel veel handhavingstijd om mensen daar bewust van te maken."

Volgens Kemp van No Wolves is het niet aanlijnen van de hond een voorbeeld van hoe slecht mensen weten hoe gevaarlijk de wolf kan zijn. "Het is gewoon geen vreedzaam dier. Met een roedel zijn ze gevaarlijker, en dat weten ze feilloos", zegt Kemp.

"Als wij hier een flinke wolvenpopulatie krijgen, moet er met alles rekening gehouden worden. Je kunt 's nachts geen droppings met kinderen meer in het bos doen, ponymaneges moeten tijdens buitenritten maatregelen nemen."

Kruit is het hier niet mee eens. De boswachter wijst erop dat er in Duitsland zo'n driehonderd wolven dicht bij mensen leven en dat er zich in de afgelopen twintig jaar geen gevaarlijke incidenten hebben voorgedaan doordat mensen er weten hoe ze zich rond wolven moeten gedragen. "Er verandert niets, maar ga wel met respect met de natuur om", zegt ze.