Lente betekent lammetjes. Maar in dit februariweekend zijn er al een Lammetjesdag, een lammetjeswandeling en een lammetjesspeurtocht. Waar kun je al lammetjes zien?

Het lijkt wel of de beestjes er dit jaar al eerder zijn door het warme weer. "Nee, zo werkt het niet", vertelt Huug Hagoort, al negentien jaar herder van diverse kuddes bij schaapskooi Ottoland. "Het heeft allemaal te maken met onze planning van het dekken en de bevalling. Daarin houden we wel rekening met de weersverwachting en proberen we in te schatten wat voor jaar het wordt en wat de staat van het gras is."

Schaapherder Lammert Niesing van de schaapskudde Epe-Heerde beaamt dat het warme weer van nu er niet voor zorgt dat er eerder of meer lammetjes geboren worden. "Dat is onzin. Elke schaapherder plant zijn eigen lammerenperiode. Wij hebben nu gekozen voor februari als de bevallingstijd", stelt Niesing. Er zijn bij zijn kudde dit jaar tot nu toe 126 lammetjes geboren.

In 2018 werden er in Nederland 326.320 lammetjes geboren, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste daarvan kwamen ter wereld in West-Nederland (117.674), gevolgd door Noord- en Oost-Nederland. In Flevoland (4.246) werden de minste lammetjes geboren.

Normaliter gaan de gedekte schapen bij de kuddes van Hagoort eind november naar binnen. Daar worden ze gescand door de dierenarts en gesorteerd op de maand van bevalling. De lammetjes worden geboren in een groep. Daarna blijven ze veertien dagen in een apart hok met hun moeder. "Zo kan er goed op worden gelet of ze genoeg eten en gezond zijn."

'Kou deert de lammetjes niet zozeer'

Is het vervelend voor de lammetjes als het straks nog heel koud wordt en gaat vriezen? Nee, zegt Hagoort. "De lammetjes blijven tot half april binnen. In die tijd drinken ze bij de moeder, leren ze hooi en kuilgras eten en krijgen biks. Het zijn daardoor al flinke lammeren als ze eenmaal naar buiten gaan en ze zitten dan al goed in de wol."

In tegenstelling tot bij Hagoort, staan de lammetjes van Niesing al na een paar dagen buiten, ook als het koud is. "Dit weer is ideaal om ze buiten te hebben. En kou deert lammetjes niet zozeer. Je kunt dieren niet vergelijken met mensen. Het is helemaal niet zielig om ze in de kou of sneeuw buiten te hebben. Ze hebben een andere temperatuur en bloedsomloop."

Op welke plekken kun je zoal lammetjes zien en worden er activiteiten georganiseerd?

Lammetjeswandeling - Schapedrift, Ermelo

De schaapskooi in Ermelo ligt naast een grote heide en is omgeven door bos. Zaterdag wordt er een wandeling georganiseerd waarbij gids Els Brons vertelt over de lammetjes. Daarbij wordt een kijkje genomen in de schaapskooi waar de moederschapen en lammetjes verblijven.

Waar: Schapedrift, Ermelo

Wanneer: 23 februari

Prijs: 4 euro, kinderen tot twee jaar 2 euro

Meer informatie

Lammetjes kijken en adopteren - Schaapskudde Epe-Heerde

In deze schaapskudde op de Veluwe zijn al 115 lammetjes geboren. Ze lopen buiten in het veld en zijn zo goed te bekijken. Ook kun je lammetjes adopteren. Dit betekent dat je een naam mag verzinnen voor het lammetje, die ook op een geboortekaartje komt te staan. Daarnaast mag je het lammetje komen opzoeken.

Waar: Schaapskudde Ede-Heerde

Wanneer: doorlopend

Prijs: 20 euro voor het adopteren van een lammetje

Meer informatie

Lammetjesdag - Schaapskooi Ottoland

Andere schaapskooien hebben de zogenoemde Lammetjesdagen later in het jaar, maar de schaapskooi in Ottoland organiseert er zaterdag al een. Bezoekers kunnen in de schaapskooi kijken, waar een kraamkamer, een kleuterkamer en een naschoolse opvang zijn. Er is een ook een marktje met streekproducten, wol, koffie en appeltaart.

Waar: Schaapskooi Ottoland

Wanneer: 23 februari

Prijs: 1 euro

Meer informatie

Speurtocht naar Brammetje het Lammetje - Rheden

Kinderen krijgen bij het Bezoekerscentrum Veluwezoom een speurkaart met allemaal opdrachten en spelletjes. De spelletjes gaan over Brammetje het Lammetje, zijn familie, de herdershond en andere wollige dingen. De speurtocht is voor kinderen van vier tot zes jaar. Ook kunnen er vanaf zaterdag lammetjes geadopteerd worden.

Waar: Bezoekerscentrum Veluwezoom, Rheden

Wanneer: tot eind maart

Prijs: 7 euro, 4 euro voor leden van OERRR en Natuurmonumenten

Meer informatie

Open dagen - Schaapskooi Mergelland, Epen

In februari en maart is er elk weekend een open dag in de schaapskooi in Epen. Bezoekers kunnen dan kijken in de stal waar de schapen vertoeven. Er is een kans dat je een lammetje geboren ziet worden. Sowieso kun je zien hoe de lammetjes verzorgd worden en kun je ze aaien.