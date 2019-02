Meubelgigant IKEA heeft het 1 euro-ontbijt op de schop genomen. Voor dit ochtendmaal, bestaande uit een croissant, een vers broodje, zoet en hartig beleg en koffie of thee betalen bezoekers vanaf nu 3,45 euro. Op welke plekken kun je nog meer goedkoop ontbijten?

IKEA voerde de wijzigingen vorige week door. De meubelzaak heeft wel nog steeds een goedkoop ontbijtje, maar dat is wel minder uitgebreid dan het voormalige 1 euro-ontbijt. Voor 1,50 euro krijgen klanten vanaf nu een croissant en een warme drank.

Het Zweedse concern is niet het enige bedrijf dat goedkope ontbijtjes aanbiedt. Bij onderstaande plekken kun je ook voor 5 euro of minder je dag beginnen met een ontbijt.

Omdat het om bedrijven gaat die vestigingen door heel Nederland hebben, kunnen de openingstijden van filiaal tot filiaal verschillen.

HEMA

De minimumprijs voor een ontbijt bij HEMA is 2 euro. Voor dat geld mag je vijf items uitkiezen. Het assortiment bestaat onder andere uit een witte of volkoren baguette, roombotercroissants, koffie, thee, sinaasappelsap, een eitje, kaas, jam, tonijnsalade, roomkaas, yoghurt met granola en vers fruit. Voor een klein bedrag breid je je ontbijt uit naar zes of zeven items.

Hoe laat: van 8.00 tot 10.00 uur

Prijs: variërend van 2 euro tot 2,75 euro

Intratuin

De grotere filialen van tuincentrum Intratuin hebben ook een restaurant of een tuincafé waar je tussen de planten en het tuinmeubilair koffie en thee kunt drinken. Hier kun je ook ontbijten. Voor 2,95 euro krijg je een pistolet, een gekookt eitje, ham, kaas, jam en een kop koffie of thee.

Hoe laat: van 9.00 tot 11.00 uur

Prijs: 2,95 euro

Bakker Bart

Ook bij keten Bakker Bart kun je sinds zeven jaar goedkoop ontbijten. Het ontbijtmenu kost bij elkaar 3,75 euro. Daarvoor krijg je een vers belegd broodje (keuze uit ham of kaas), een kopje koffie of thee, verse jus en een roombotercroissant. Deze basis kun je nog uitbreiden met een beker vers fruit, yoghurt of diverse broodjes.

Hoe laat: van 8.00 tot 10.00 uur

Prijs: 3,75 euro

La Place

De ontbijtdeal van zelfbedieningsrestaurant La Place is iets aan de prijzige kant in vergelijking met de andere ontbijtjes, maar het assortiment is dan ook luxueuzer. Voor de prijs van 4,75 euro krijg je een kop koffie of thee, een glas versgeperste jus d'orange en kun je daarnaast zes producten van het ontbijtbuffet kiezen. Het buffet bestaat uit verse croissants, broodjes, fruit, gebakken of gekookte eieren, kaas ham en jam. Let op: in de vestigingen op vliegvelden, NS-stations, attractieparken en concerthallen kun je geen ontbijt krijgen.

Hoe laat: vanaf 6.30 uur tot 11.00 uur

Prijs: 4,75 euro

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.