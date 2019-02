Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Challenge Cup - De Uithof

De Challenge Cup is een schaats- en kunstschaatstoernooi in De Uithof. Het toernooi biedt junioren de kans om zich te ontwikkelen en hun kunsten aan het publiek te tonen. Voor senioren is het vooral de laatste kans om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap in Japan. Bezoekers kunnen verschillende activiteiten bezoeken, waaronder freeskating, kunstrijden en de Ultimate Skate Battle.

Waar: De Uithof, Den Haag

Wanneer: 21 tot en met 24 februari

Prijs: verschillende prijzen

Meer informatie

Stadswandeling Oldenbarnevelt - Haags Historisch Museum

Tijdens de tentoonstelling Johan van Oldenbarnevelt. Man, macht en moord in het Haags Historisch Museum vinden elke zondag stadswandelingen plaats. Onder leiding van een gids van Gilde Den Haag wandelen deelnemers langs plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Van Oldenbarnevelt.

Waar: Haags Historisch Museum, Den haag

Wanneer: 24 februari

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Twilight Experience - Museum Voorlinden

Skyspace is een installatie uit de vaste collectie van Museum Voorlinden. Het kunstwerk, dat bestaat uit een hoge ruimte met een gat in het dak, is gemaakt door James Turrell. Hij heeft een exclusief lichtprogramma samengesteld, waarmee hij rekening houdt met de avondschemer. Dit weekend is het weer mogelijk om de exclusieve show te ervaren. Gasten krijgen champagne en amuses geserveerd en kunnen een uur lang genieten van de magisch verkleurende zonsondergang in het kunstwerk.

Waar: Museum Voorlinden, Wassenaar

Wanneer: 22 februari, aanvang 17.45 uur

Prijs: 50 euro

Meer informatie

Norton Bodega Wijnconcert - Nieuwe Kerk

Komende zondag speelt Fuse in de Nieuwe Kerk. De zeskoppige band is de huisband van Podium Witteman en weet met vrijwel elk genre wel raad. Aan het eind van elk Norton Bodega Wijnconcert kunnen bezoekers op de musici afstappen en onder het genot van een goed glas wijn napraten over muziek en meer.

Waar: Nieuwe Kerk, Den Haag

Wanneer: 24 februari, aanvang 17.10 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.