Er is dit weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam. Er is onder meer een markt met duurzame vintage kleding en je kunt er bonbons van de beste chocolatiers in Europa proeven.

Moderne Hippie Markt - WesterUnie

Op de Moderne Hippie Markt is alle kleding duurzaam en eerlijk geproduceerd. Je vindt er kleding, tassen, schoenen, riemen, accessoires en woondecoraties als potten en planten. Op deze vintagemarkt staan onder andere de kunstenaar Bambooban, recyclewinkel The Upcycle en juwelier Shanti Jewels.

Waar: WesterUnie, Klönneplein 4-6, Amsterdam

Wanneer: 24 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Chocoa Festival - Beurs van Berlage

Het water loopt menig zoetekauw in de mond op het Chocoa Festival. Je kunt creaties van gerenommeerde chocolatiers van over de hele wereld proeven, kijken bij kookdemonstraties en stemmen op de beste warme chocolademelk van Nederland. Het festival draait niet alleen om snoepen, maar heeft ook een serieuze kant; experts bespreken de toekomst van chocola in een wereld waarin de cacaoproductie onder steeds grotere druk staat.

Waar: Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam

Wanneer: 23 en 24 februari van 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: variërend van 11,51 euro tot 14,13 euro

Meer informatie en tickets

Sonic Acts Festival

Het Sonic Acts `Festival wil een verbinding vormen tussen hedendaagse kunst, wetenschap, technologie en muziek. Zo treedt er bijvoorbeeld een groep improviserende robotmuzikanten op in het Stedelijk Museum en draait producer en dj Marcelle/Another Nice Mess in Paradiso. Ze gebruikt geen twee, maar drie draaitafels om de muziek te mixen en creëert zo een eigen sound.

Waar: verschillende locaties in Amsterdam

Wanneer: 21 tot en met 24 februari

Prijs: variërend van 21,68 euro tot 104,08 euro

Meer informatie

Huishoudbeurs - RAI Amsterdam

De 74e editie van de Huishoudbeurs vindt traditiegetrouw plaats in de RAI Amsterdam. Op de beurs kom je alles te weten over nieuwe trends op het gebied van wonen, eten en drinken, lifestyle en mode. Je kunt er workshops volgen, lekkernijen proeven en luisteren naar diverse sprekers.

Waar: RAI Amsterdam, Europaplein 24, Amsterdam

Wanneer: 16 tot en met 24 februari

Prijs: 17,50 (exclusief servicekosten)

Meer informatie en tickets

Het Nationale Ballet: Requiem - Nationale Ballet & Opera

Het Nationale Ballet presenteert een choreografie van de gewilde Britse choreograaf David Dawson. In Requiem onderzoekt hij het geloof als fundamentele levensovertuiging. Wat verbindt ons met de generaties voor ons en na ons? Wat gebeurt er als de ziel en het lichaam worden gescheiden?

Waar: Nationale Ballet & Opera, Amstel 3, Amsterdam

Wanneer: 22, 23 en 24 februari

Prijs: variërend van 16 tot 64 euro

Meer informatie en tickets

Expositie Marinus van Dijke - ArtKitchen Gallery

Kunstenaar Marinus van Dijke is al meer dan twintig jaar gefascineerd door duinvalleien en hun veranderlijkheid; na een flinke storm of stevige wind kom je niet meer dezelfde duin tegen als die je achterliet. Op 22 februari zal hij de ArtKitchen Gallery met vele honderden kilo’s zand omtoveren tot een duinvallei. Om 17.00 uur is de opening. Dan zijn Van Dijkes performancevideo's De wind in je gezicht (2018), Wintertijd (2016) en Korreltje zand (2017) ook te zien.

Waar: ArtKitchen Gallery, Hemonylaan 6a, Amsterdam

Wanneer: 22 februari van 17.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

