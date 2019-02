Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Sterren van Holland - Rotterdam Ahoy

Tijdens de vijfde editie van Sterren van Holland kan het publiek in Ahoy weer meezingen met de grootste Nederlandse hits. Dit jaar staan er optredens van feestartiesten als Tino Martin, Django Wagner en Snollebollekes op het programma.

Waar: Rotterdam Ahoy

Wanneer: 22 februari, aanvang 18.00 uur

Prijs: 30,75 euro

Open Mic Night - Hostel ROOM Rotterdam

Elke laatste vrijdag van de maand kan talent uit binnen- en buitenland het podium van Hostel ROOM betreden tijdens de Open Mic Night. Van muziek tot gesproken woord; alle vormen van muziek en kunst zijn welkom. Meedoen? Dat kan door een mail te sturen naar de organisatie. Ook is het mogelijk om zonder aanmelding met andere muzikanten te jammen.

Waar: Hostel ROOM Rotterdam

Wanneer: 22 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: gratis toegang

The Stand-Up Club - De Buurvrouw

Een middag in The Stand-Up Club bestaat uit een line-up van drie cabaretiers en een presentator. Gewapend met niets meer dan een microfoon is het aan de comedians om het publiek te laten lachen. Het concept is ooit begonnen in Rotown, maar vindt deze week plaats in De Buurvrouw.

Waar: De Buurvrouw

Wanneer: 24 februari, aanvang 15.00 uur

Prijs: 15 euro

ECHT! Vertel jouw verhaal - Centrale Bibliotheek

Tijdens ECHT! Vertel jouw verhaal is iedereen welkom om in een intieme setting zijn of haar eigen verhaal voor te dragen. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Vergeten Vergeten Verhalen; Nederlands-Indië vertellen komend weekend verschillende mensen een persoonlijk verhaal waarin Nederlands-Indië en Rotterdam een belangrijke rol spelen.

Waar: Centrale Bibliotheek, Rotterdam

Wanneer: 24 februari, vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis toegang

