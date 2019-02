Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat shows van onder anderen rapper Post Malone, popster Hayley Kiyoko en Nervous-zanger Gavin James.

Tank and the Bangas - Melkweg

Concerten zoals die van Tank and the Bangas kom je niet vaak tegen. De vijfkoppige band uit New Orleans staat bekend om zijn strakke shows, waarin soepele jazz wordt gecombineerd met r&b, soul, gospel en spoken word. Aan het roer staat frontvrouw Tarriona 'Tank' Ball. Met haar scherpe teksten neemt ze het publiek mee in een achtbaan van emoties. Ondanks de strak gerepeteerde songs zijn de concerten van het collectief bijna nooit hetzelfde: de leden van de groep experimenteren graag op het podium.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 20 februari, aanvang 19.00 uur

Tickets: 20,70 euro

Hayley Kiyoko - TivoliVredenburg

Hayley Kiyoko is niet alleen zangeres, maar ook nog danseres en actrice. Het multitalent is bekend van haar rol als Velma Dinkley in Scooby-Doo!. In 2015 brak de Amerikaanse door met haar single Girls Like Girls, waarin ze zingt over haar seksualiteit. Met synthpopnummers Curious en What I Need groeide Kiyoko uit tot een boegbeeld van de zogenoemde queer pop movement. Het voorprogramma wordt verzorgd door Naaz.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 21 februari, aanvang 20.15 uur

Tickets: 28,35 euro

Indian Askin - Paard

De Amsterdamse band Indian Askin typeert zijn muziek met het zelfbedachte genre 'nu-punk': punk met rock- en psychedelische elementen, geïnspireerd op muziek uit de jaren zestig, zeventig en negentig. Na meer dan vijftig festivalshows en een tour in het buitenland keert de band terug met het nieuwe album Another Round. Voor fans van Bombay en Canshaker Pi.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 21 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 14,50 euro

Gavin James - AFAS Live

Met zijn cover van The Book of Love bestormde Gavin James de Nederlandse hitlijsten. Niet lang daarna volgden zijn hits Tired en Nervous. De roodharige Ier scoorde een plek op Lowlands en speelde in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met zijn nieuwe album Only Ticket Home keert de singer-songwriter terug naar de AFAS Live.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 23 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 38,08 euro

SABA - Bird

Rapper en producer SABA heeft een indrukwekkend lijstje aan samenwerkingen. Zo heeft de muzikant uit Chicago samengewerkt met artiesten als Chance the Rapper, Noname, Mick Jenkins en Smino. In zijn teksten vertelt hij vaak over zijn complexe leven in Chicago. Zo is zijn laatste album Care For Me gewijd aan zijn neef John Walt, die omkwam bij een steekpartij.

Waar: Bird, Rotterdam

Wanneer: 24 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 17,50 euro

Post Malone - Ziggo Dome

Austin Richard Post, beter bekend als Post Malone, is een rapper, zanger en producer uit New York. In 2015 brak de 23-jarige rapper door met zijn single White Iverson, waarna hits als Rockstar en Better Now volgden. De Amerikaanse rapper heeft een herkenbare stem en staat bekend om het samensmelten van rock, hiphop en pop tot zijn eigen genre.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 25 februari, aanvang 19.30 euro

Tickets: vanaf 56 euro

Eliza - Melkweg

Ooit bekend als Eliza Doolittle, scoorde de Londense singer-songwriter hits met Pack Up en You and Me. Een aantal jaren, een nieuwe sound en een nieuwe naam verder keert Eliza terug. Dit keer maakt de zangeres verleidelijke pop met jazz- en r&b-invloeden. Met haar nieuwe album A Real Romantic komt de Britse de intieme Upstairs van de Melkweg opwarmen.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 26 februari, aanvang 19.00 uur

Tickets: 16,10 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie van dit artikel alsnog uitverkocht raken.