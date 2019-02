Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer Cold Pursuit, een winterse actiethriller met Liam Neeson en Can You Ever Forgive Me?, waarmee Melissa McCarthy kans maakt op een Oscar.

Can You Ever Forgive Me? - zwarte comedy

Comédienne Melissa McCarthy kreeg onlangs haar tweede Oscarnominatie voor dit drama, gebaseerd op het leven van biograaf Lee Israel. Wanneer de schrijfster begin jaren negentig haar boeken niet meer verkocht krijgt, verzint ze een zwendel om haar schrijftalent toch nog te kunnen gebruiken. Dankzij vervalste brieven van beroemdheden begint het geld weer binnen te stromen. Maar haar leugens zijn niet eeuwig vol te houden.

Genre: zwarte comedy, biopic

Regisseur: Marielle Heller

Cast: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Jane Curtin

Kijkwijzer: 6+

Cold Pursuit - actiethriller

Sneeuwruimer Nels Coxman (Liam Neeson) krijgt te horen dat zijn zoon plotseling is overleden en vertrouwt de omstandigheden voor geen cent. In de winterse Rocky Mountains stuit hij op een drugskartel, geleid door de flamboyante Viking (Tom Bateman). En dus is het tijd voor ijskoude wraak. Waarmee veteraan Liam Neeson zich andermaal mag ontpoppen tot koelbloedige vechtmachine. Remake van de Noorse thriller Kraftidioten (2014).

Genre: actiethriller

Regisseur: Hans Petter Moland

Cast: Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern

Kijkwijzer: 16+

Eighth Grade - tragicomedy

De dertienjarige Kayla komt in haar vlogs over als een uitbundig meisje. Ze vertelt uitvoerig over haar leven en geeft adviezen aan leeftijdgenoten. Maar in de echte wereld is ze een introvert kind dat zich langs ongemakkelijke feestjes, een lastige vader en pestkoppen moet worstelen. Deze eerste speelfilm van komiek Bo Burnham won onder meer de publieksprijs op het prestigieuze Sundance Film Festival. Hoofdrolspeelster Elsie Fisher werd genomineerd voor een Golden Globe.

Genre: tragicomedy

Regisseur: Bo Burnham

Cast: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Emily Robinson

Kijkwijzer: alle leeftijden

Mid90s - drama

Voor zijn regiedebuut baseerde acteur Jonah Hill zich op zijn eigen ervaringen als skater in het Los Angeles van de jaren negentig. Hij volgt de dertienjarige Stevie, een knul die thuis overhoop ligt met zijn oudere broer en opkijkt naar de straatjongens uit zijn buurt. Wanneer hij aansluiting bij die groep vindt, leert hij het losbandige leven van skaten en feesten steeds beter kennen.

Genre: drama

Regisseur: Jonah Hill

Cast: Sunny Suljic, Olan Prenatt, Lucas Hedges

Kijkwijzer: 12+

Retrospekt - drama

Mette werkt in een centrum voor slachtoffers van huiselijk geweld, maar is met zwangerschapsverlof na de geboorte van haar tweede kind. Tegen beter weten in probeert ze zelfstandig een oude vriendin te helpen die thuis wordt mishandeld. Dit fragmentarisch vertelde drama is de eerste speelfilm van Esther Rots sinds Kan door huid heen. Haar regiedebuut was in 2009 goed voor voor zeven Gouden Kalf-nominaties.

Genre: drama

Regisseur: Esther Rots

Cast: Circé Lethem, Martijn van der Veen, Lien Wildemeersch

Kijkwijzer: 12+

Schapenheld - documentaire

Documentaire over een van de laatste traditionele schaapherders in Nederland. Stijn leidde een ontspannen bestaan, maar kwam de afgelopen jaren steeds meer onder druk te staan om zijn beroep te kunnen blijven beoefenen. De kracht van geld en massaproductie blijken zware obstakels te zijn. De kalmte van de heide dreigt verleden tijd te worden. Schapenheld kreeg een première op het IDFA.

Genre: documentaire

Regisseur: Ton van Zantvoort

Kijkwijzer: 16+

Tea with the Dames - documentaire

Judi Dench, Maggie Smith, Eileen Atkins en Joan Plowright: vier Britse acteerlegendes die voor hun bijdragen aan film en theater inmiddels zijn geridderd tot Dames. In deze documentaire blikken ze met veel persoonlijke anekdotes terug op hun carrière, die zestig jaar geleden begon en bijdroeg aan belangrijke veranderingen in de cultuurwereld.

Genre: documentaire

Regisseur: Roger Michell

Kijkwijzer: Alle leeftijden

The Quake - rampenfilm

Vier jaar na de tsunami in het Noorse spektakel The Wave krijgt geoloog Kristian Eikjord opnieuw een grote ramp voor zijn kiezen. Ditmaal dreigt Oslo vernietigd te worden door een grote aardbeving. Eikjord probeert de overheid te waarschuwen en aan te sporen tot maatregelen te nemen. Tegelijkertijd moet hij zijn gezin in veiligheid zien te krijgen.

Genre: rampenfilm, actie, avontuur

Regisseur: John Andreas Andersen

Cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen

Kijkwijzer: 12+

