Bepakte en bezakte vrouwen met trolly's en goodybags in de trein; voor velen een signaal dat de Huishoudbeurs is begonnen. Hoe ziet dit evenement, dat nu 64 jaar wordt georganiseerd, eruit en hoe gaat het met zijn tijd mee?

Pauline Peeters (39) neemt zaterdag samen met haar moeder (70) vanuit Valkenswaard de trein naar de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam, een ritje van 2,5 uur. "Het is een gezellig moeder-dochterdagje uit", zegt ze.

Peeters en haar moeder zijn niet de enigen. In 2018 trok de Huishoudbeurs 211.350 bezoekers. Daarvan was 92 procent vrouw en 46 procent getrouwd en met kinderen. "Het is van oudsher een vrouwenevenement", zegt beursmanager Nicole Babay. "Maar mannen zijn zeker welkom. We zien vaak dat ze als tassendrager komen."

Dit jaar verwacht de organisatie weer ruim 200.000 bezoekers te verwelkomen. De organisatie zegt dat het bezoekersaantal ieder jaar boven dat aantal uitkomt, maar dat het een beetje op en neer schommelt omdat sommige bezoekers slechts eens in de paar jaar komen.

“In 1955 ging de Huishoudbeurs nog tussen 17.00 en 19.00 uur dicht zodat de vrouwen voor hun mannen konden koken.” Nicole Babay, beursmanager

De eerste editie van de Huishoudbeurs ging in 1955 van start. "In het begin ging de beurs tussen 17.00 en 19.00 uur dicht, zodat de vrouwen konden koken voor hun mannen en de avondgasten al gekookt hadden", vertelt Babay lachend.

Zo'n huisvrouwenevenement is de beurs al lang niet meer. "Dat kan ook niet goed, want er bestaan niet zo veel huisvrouwen meer. De meeste vrouwen werken", zegt Babay. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren in 2018 3,8 miljoen van de in totaal 8,4 miljoen werkenden een vrouw.

"Een huisvrouw is niet meer iemand met een schort om", zegt Peter van der Aelst, opleidingsmanager van Leisure and Events bij Breda University. Van der Aelst vindt de beurs een stuk moderner dan hij dacht. Het valt hem op dat het programma niet kneuterig of achterhaald is, zoals hij had verwacht.

"Rico Verhoeven geeft bijvoorbeeld een boksworkshop", zegt hij. "De organisatie speelt in op hedendaagse trends, zoals fit zijn", zegt Van der Aelst. "Volgens mij verschilt het programma niet veel van waar de bladen nu aandacht aan geven."

Programma varieert van reptielen houden tot dansworkshops

Tijdens de Huishoudbeurs is er onder andere een lezing over hoe vrouwen hun 'female factor' kunnen aanboren voor meer succes en hoe je reptielen als slangen en baardagamen als huisdier houdt, en vertelt zelfbenoemd seksjournalist Marith Iedema over open relaties en monogamie.

Peeters en haar moeder hebben geen vast plan gemaakt voor de Huishoudbeurs, maar willen vooral door de Food & Drinks-hal struinen. De grappen die mensen soms maken omdat ze naar de beurs gaan vinden ze maar vermoeiend.

"Lacherig doen over de Huishoudbeurs vind ik superflauw en kortzichtig", zegt Peeters. "De beurs is hartstikke hip en gezellig. Je kunt er de nieuwste trends spotten op het gebied van eten en handige huishoudelijke snufjes."

Huishoudelijke demonstraties nog steeds in trek

Hoewel de Huishoudbeurs meer een lifestyle-evenement is geworden, is er ook nog altijd aandacht voor de huis-, tuin- en keukenklusjes. "Er zijn nog steeds demonstraties zoals ramen lappen of het uitproberen van nieuwe schilmesjes, en die blijven ook in trek", zegt Babay.

De naam van de beurs is nog wat ouderwets, vindt Van der Aelst. "Het klinkt te veel als iets uit de jaren vijftig. De hedendaagse vrouw is niet meer iemand die met een schort om in de keuken staat." Hij denk dat de beurs de naam toch behoudt, als een soort geuzenterm.

Babay reageert: "Het is geen handige naam en 'huishouden' is geen leuk woord. Maar als we onze naam veranderen, raken we bezoekers kwijt omdat het zo'n bekende naam is. Daarom koesteren we hem maar."

De Huishoudbeurs vindt van 16 tot en met 24 februari plaats in de RAI Amsterdam. De toegangsprijs bedraagt 15,95 euro.