Snel even een kaartje kopen voor de bioscoop of een nachtje naar Parijs boeken. Wat zeggen de verschillende valentijnsuitjes over je relatie? En hoe belangrijk zijn uitjes voor stellen?

"Uitjes zijn belangrijk, zo houd je de relatie levend en bijzonder", zegt relatietherapeut Clara Bartelds. "Je leert nieuwe dingen, nieuwe plekken en nieuwe mensen kennen."

Bartelds heeft samen met therapeut Jack van Liesdonk een praktijk waarin ze samen stellen verder helpen. De relatietherapeuten zien dat het minder druk wordt in hun praktijk als het voorjaar en zomer is. "Dan beleven stellen veel meer samen en vinden ze elkaar weer."

Volgens de therapeuten zijn uitjes ook een manier om elkaar beter te leren kennen, in alle fases van je relatie. "In de eerste fase van een relatie zoek je naar dingen die je gezamenlijk hebt, een grond waar je op kunt bouwen. Na een aantal jaren willen de partners ook meer hun eigenheid laten zien. Want dat willen ze niet kwijtraken. Een uitje is een uitnodiging om mee te gaan, om elkaar weer beter te leren kennen."

Een uitje kan je even uit de sleur halen. "Veel stellen met bijvoorbeeld kinderen hebben niet veel ruimte om weg te gaan, of zijn te druk. Vaak wordt er dan op de bank geploft. Bedenk samen wat je die avond wilt en gaat doen en voer er een gesprek over."

Wat zeggen verschillende uitjes nu over je relatie? De relatietherapeuten reageren.

Bioscoop

"Naar een film gaan is een voorzichtige en veilige keuze voor een stel", zegt Van Liesdonk. "Je ziet het vaak bij stellen die nog niet zo veel gepraat hebben. Een uitje naar de bioscoop is in essentie individueel."

Maar het wordt iets van samen als je over de film praat, vult Bartelds aan. "Of uit dezelfde bak popcorn eet of hand in hand zit. Met een film kun je ook laten zien wat je leuk en interessant vindt: sciencefiction of een historisch drama. Daardoor leer je elkaar wel beter kennen."

Uit eten

Als je relatie levendig is, is uit eten gaan heel leuk, zegt Van Liesdonk. "Dit kun je goed zien als je verschillende gangen eet. Vaak moet je wachten tussen de gangen door, en als je relatie niet zo levendig is, dan valt het gesprek vaak stil. Dan is uit eten gaan een drama. Trouwens, als je goed met elkaar kunt praten, maakt het niet zo veel uit wat je doet als uitje. Want dan maak je alles met elkaar leuk."

Bartelds voegt nog toe: "Laat alsjeblieft je mobiel thuis of gebruik 'm niet. Het is een risico dat je wel met je mobiel bezig bent en niet met elkaar."

Creatief uitje

Dit uitje laat zien dat je als stel de moeite neemt, zeggen de therapeuten. "Bij een creatief uitje, zoal schilderen, is het voordeel dat het een gedeelde ervaring is. Die blijven je waarschijnlijk bij en je kunt er nog lang over praten. Iets maken en tot stand brengen is goed voor je relatie, in onze therapie doen we dat ook."

Nachtje weg

Een nachtje weg plannen op Valentijnsdag betekent volgens de therapeuten dat je echt de keus maakt om tijd vrij te maken voor elkaar.

"Het uitje kost tijd en het kost tijd om de eventuele hond of de kinderen ergens onder te brengen. Voor elkaar de tijd nemen is ook een van de belangrijkste dingen in een relatie. Bij een nachtje weg laat je alles even thuis en ben je samen", zegt Van Liesdonk.

Hij voegt toe dat een nachtje weg niet duur hoeft te zijn. "Ik ken een stel van boven de vijftig dat ging couchsurfen (gratis slapen bij onbekende mensen, red.). Ze waren op elkaar en anderen aangewezen en maakten van alles mee."

Actief uitje

"Actieve uitjes zijn belangrijk voor stellen. Als je zo'n uitje doet, heb je vaak lijfelijk contact met je partner. Het kan zijn dat je daar weer naar op zoek bent, of dat de lijven in beweging gebracht moeten worden."

Aanraking is heel belangrijk in een relatie, stelt de therapeut. "Denk bijvoorbeeld als uitje aan dansen, waarbij je elkaar vasthoudt. Je bent dan fysiek bezig, maar je kunt ook praten met elkaar. Net als bij wandelen, roeien of tennissen."

Spannend uitje

Als een stel voor een spannend uitje kiest, betekent dat dat het stel zich veilig bij elkaar voelt of dat gevoel wil versterken, zeggen de therapeuten.

"Welke risico's durf je te nemen in de relatie? Hoe vertrouwd voel je je? Als de een meer durf heeft en bijvoorbeeld wel wil abseilen, kan de een de ander meetrekken of loopt het anders. Ook zo leer je weer iets van elkaar."

Verrassingsuitje

"Verrassingsuitjes zijn leuk, maar soms moet je het niet te spannend maken. Als de partner niet meer weet wat ze aan moet trekken en zenuwachtig wordt, is het ook niet leuk. Heb het er dan een beetje over."

Voor dit uitje geldt ook dat er veel moeite in heeft gezeten. "De belangrijkste boodschap naar de partner is dan de boodschap en de zorgvuldigheid."