Wie goed kijkt, kan al krokussen en sneeuwklokjes vinden tussen het gras. In de regio Noord is ook de voorjaarsvakantie aangebroken. NU.nl heeft een overzicht gemaakt van activiteiten in deze regio.

Krokus Kriebels - theaters in Groningen

Het is jeugdtheater wat de klok slaat in Groningse theaters in de voorjaarsvakantie. Overal in de stad zijn voorstellingen te zien die leuk voor kinderen zijn, zoals Expeditie Peter Pan, Maarten de Meeuw en Freddie en de worstenkoning. Er worden ook randactiviteiten rondom de voorstellingen georganiseerd.

Waar: diverse theaters in Groningen

Wanneer: hele vakantie

Prijs: diverse prijzen

Politieactiviteiten - PIT Veiligheidsmuseum, Almere

Bij het PIT Veiligheidsmuseum kunnen kinderen kennismaken met alles wat met politie te maken heeft. Ze kunnen zich verkleden als politieagent, misdaadgames spelen, in een cel kijken en vragen stellen aan politieagenten. Tijdens een politiespeurtocht kunnen kinderen proberen een boef te vangen.

Waar: PIT Veiligheidsmuseum, Almere

Wanneer: hele vakantie

Prijs: 9,50 euro, 6,50 voor kinderen van vier tot twaalf

Concert Douwe Bob - Theater 't Voorhuys, Emmeloord

De singer-songwriter Douwe Bob geeft een soloconcert in 't Voorthuys in Emmeloord. De zanger heeft net een nieuw album uitgebracht. Er staan serieuze nummers op zijn persoonlijke nieuwe plaat, want hij komt net uit een relatie.

Waar: Theater 't Voorhuys, Emmeloord

Wanneer: 16 februari

Prijs: 22,50 euro

Drentse Vlooienmarkt en Braderie - Expo Assen

Er valt heel veel te snuffelen in Assen tijdens de vlooienmarkt en braderie; brocante, mode, groente, fruit, sieraden, cd's en antiek. Er zijn ook gratis kinderattracties en er is een demonstratie van modelvrachtwagens.

Waar: Expo Assen

Wanneer: 17 februari

Prijs: 4,00 euro, kinderen tot twaalf jaar gratis

Vogelmarkt - IJsselhallen Zwolle

Voor iedereen die van vogels en hun getwitter houdt is de vogelmarkt een goed uitje. Op de markt zijn tienduizend vogels te zien en te koop. Ook kun je er van alles over vogels vinden, zoals boeken en voeding.

Waar: IJselhallen, Zwolle

Wanneer: 23 februari

Prijs: 7,00 euro

Kindercollege: Afstanden in het heelal - Bibliotheek Emmen

Het heelal is ongrijpbaar, maar over de afstanden in het heelal kun je veel te weten komen. Een sterrendeskundige vertelt in de bibliotheek van Emmen van alles over de planeten en lichtsnelheid. Ook gaan kinderen zelf aan de slag.

Waar: Bibliotheek Emmen

Wanneer: 16 februari

Prijs: 1,00 euro

Reptielen knuffelen - kinderboerderij De Naturij, Drachten

De durfallen en de nieuwsgierigen kunnen deze vakantie naar Drachten gaan, waar ze op een kinderboerderij baardagamen, vogelspinnen en slangen kunnen aanraken en vasthouden. Er kan ook voor 5 euro een foto worden gemaakt met een slang om je nek gedrapeerd.

Waar: Kinderboerderij De Naturij, Drachten

Wanneer: 18 februari

Prijs: 5,00 euro voor een dagkaart, tot twee jaar gratis

Huiskamerfestival - heel Meppel

Voor de eerste keer wordt er een huiskamerfestival in Meppel georganiseerd. Door heel de stad heen openen mensen op de laatste dag van de voorjaarsvakantie de deuren naar huiskamer. Er zijn artiesten uit diverse genres te horen en sommige zijn afkomstig uit Meppel.

Waar: heel Meppel

Wanneer: 24 februari

Prijs: gratis entree

Uilenballen pluizen - Hof Espelo, Enschede

Ooit een uilenbal uit gepluisd? In een uilenbal kun je alles wat de uil heeft gegeten terugvinden. Vaak kun je muizenschedeltjes ontdekken, want de uil is een roofdier. Interessant en leerzaam voor kinderen "en ook voor (groot)ouders".

Waar: Bezoekerscentrum Hof Espelo, Enschede

Wanneer: 20 februari

Prijs: 2,50 euro

Huishoudbeurs - RAI, Amsterdam

De aloude Huishoudbeurs gaat al lang niet alleen maar over huishouden, maar ook over schoonheid, lekker eten, drinken, mode en genieten. Daarnaast treden er artiesten als Charly Luske en Monique Smit op.