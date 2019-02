Bij grote concerten, theatervoorstellingen en musical kiezen bezoekers uit stoelen voor de eerste, tweede of derde rang. Soms bieden de organisatoren ook een viparrangement of gouden rang met allerlei extraatjes. Betekent een hogere rang ook automatisch een betere beleving van de show?

Een speciale ingang tot de zaal zodat je niet in de rij hoeft te staan, een welkomstdrankje, een exclusieve bar en gegarandeerd de beste stoelen van de zaal; wie 4.550 euro (exclusief btw) neertelt voor een lidmaatschap, mag op deze manier een jaar lang naar alle shows in de Ziggo Dome.

Hoe worden rangen bepaald? Hoe de rangen vallen tijdens een concert of theatervoorstelling, verschilt per evenement. De organisator bepaalt hoe het podium wordt ingedeeld en daarmee dus ook hoe de zichtlijnen vallen. De rangen en kaartverkoop worden daar vervolgens op afgestemd.

Hoeveel mensen precies lid zijn van de Ziggo Dome Member Club is niet duidelijk; de manager beantwoordde vragen van NU.nl niet.

Ook bij kleinere podia en concerthallen zijn er soms extra's bij evenementen te boeken. Op zondag 17 februari staat de Amerikaanse acteur en countryzanger David Duchovny (Hank Moody uit Californication) in een van de intiemere zalen van TivoliVredenburg. Voor een meerprijs van 100 euro kunnen fans met hem op de foto.

'Met vipplek ben je echt een avond uit'

Sylvia Schaffrath is een fervent theater- en concertbezoekster. Ze zag onder anderen Madonna optreden vanaf de gouden rang in Parijs en zit regelmatig in de Londense theaters. Als het kan, boekt ze de viparrangementen met uitgebreide ontvangst met champagne en de beste stoelen.

"Het is net als met vliegen: als je het je kunt veroorloven, vlieg dan businessclass, want je vakantie begint al op het vliegveld. Het geeft je écht een gevoel van een avond uit."

Bij voorstellingen waar Schaffrath op vipplekken zit, zat Annick Box op de eerste of tweede rang. Box: "Daar heb ik een beter totaaloverzicht." Box bezoekt minstens twee keer per maand het theater en noemt het Circustheater haar "tweede huis".

"Gouden rijen, platina en dat soort rijen vind ik de grootste onzin. Theater is al zo duur, ik vind het belachelijk dat ze nog meer vragen. Een ontvangstdrankje vind ik zonde van mijn geld en een meet & greet regel ik vaak zelf wel", zegt Box, die veel bekenden in de showbusiness heeft die soms wat voor haar kunnen regelen.

Volgens NBC Congrescentrum is een van de grootste trends in de showbusiness de 'festivalisering' van evenementen. "De nieuwe generatie wil graag ondergedompeld worden in volledige 'experiences', die zij weer kunnen delen met de buitenwereld", stelt een medewerker van het zalencentrum.

Praten en smartphonegebruik grootste bronnen van ergernis

Het delen van gebeurtenissen met de buitenwereld is niet alleen een opkomende trend, maar ook een bron van ergernis. Volgens een onderzoek van ticketplatform Eventbrite ergert ruim 60 procent van de concertgangers zich aan mensen die tijdens het optreden voortdurend foto's en video's met hun telefoon maken.

Een andere vaak genoemde bron van irritatie zijn omstanders die door de muziek heen praten. Vorig jaar begon het Haagse poppodium Paard met het uitdelen van 'lul-niet-lolly's' aan storende bezoekers. Meer dan twintig andere podia volgden hun voorbeeld.

Bestaan deze ergernissen ook nog steeds voor vips en bezoekers in de gouden rang? "Ja, dat is een probleem van alle rangen", verzucht Schaffrath. "Je ziet steeds vaker dat mensen met mobieltjes hele concerten filmen en dan denk je: man, houd eens op. Geniet gewoon van het moment. En ik heb nu een of twee keer mensen aangesproken die stonden te praten."

“Het concert was toch al duur. Als we gaan, willen we ook de beste plekken.” Annick Box

Op sommige van de momenten dat Schaffrath het meest genoot van een voorstelling, maakte het eigenlijk niet uit waar ze zat: "Ik had tranen in mijn ogen door de muziek van Phantom of the Opera in Londen. Ik zou er nog een keer voor teruggaan."

Aan de andere kant heeft Box juist net, ondanks haar weerstand tegen gouden rangen, viptickets voor Pink geboekt. Inclusief een meet & greet. "Het was toch al heel duur en we dachten: oké, als we gaan, dan willen we de beste plekken en betalen we de hoofdprijs."