Voor iedereen die last minute een avond uit wil, zet NU.nl bijzondere concerten waar nog kaarten voor te koop zijn op een rij. Deze week zijn dat optredens van onder andere de indiepopband Causes, de MMMBop-broers van Hanson en Ladies of Soul.

AJR - Melkweg

Ooit speelden ze als straatmuzikanten covers in de straten van New York, maar nu is dat wel anders. Met hun singles I'm Ready en Weak bestormden de gebroeders Adam, Jack en Ryan de hitlijsten. `Bezoekers van het concert in de Melkweg kunnen zowel bekend als onbekend materiaal verwachten, want er is een nieuw album in de maak.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 12 februari, aanvang 19.00 uur

Tickets: 21,40 euro

Jade Bird - Paradiso Noord

Waar veel jongeren in tegenstelling tot hun ouders naar dance en hiphop luisteren, is dat bij Jade Bird precies andersom. Haar ouders zijn echte ravers en dat resulteerde bij Jade in een opstandige liefde voor americana. De 21-jarige singer-songwriter serveert een combinatie van zoete folkliedjes en stoere Nashville-country.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 13 februari, vanaf 20.00 uur

Tickets: 17 euro

Cosmo Sheldrake - Paard

Een beetje vreemd, maar vooral experimenteel en hypnotiserend; dat is de muziek van Cosmo Sheldrake. De Britse multi-instrumentalist staat bekend om zijn gebruik van vreemde, unieke geluidjes en elektronische melodieën. Tijdens concerten staat hij in zijn eentje op het podium, waar hij zich van instrument naar instrument verplaatst en alles in elkaar versmelt met zijn loop station.

Waar: Paard, Den Haag

Wanneer: 13 februari, vanaf 19.30 uur

Tickets: 15 euro

Ladies of Soul - Ziggo Dome

Ook dit jaar keren Glennis Grace, Candy Dulfer, Berget Lewis en Edsilia Rombley terug als Ladies of Soul in de Ziggo Dome. In deze zesde editie zingen en spelen de dames de mooiste pop- en soulnummers onder begeleiding van een liveband. Onder andere En Vogue, Ronnie Flex en Steffen Morrison zullen de dames op het podium vergezellen.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 15 en 16 februari

Tickets: vanaf 32 euro

Causes - Paradiso Noord

Een berichtje op het prikbord van het conservatorium bracht de bandleden van Causes bij elkaar. Inmiddels is de Engels-Nederlandse indiepopband een debuutalbum en twee hitsingles, Teach Me How To Dance With You en Walk On Water, verder. Deze hits brachten podiumplekken op festivals als Pinkpop, Lowlands en Concert At Sea op. Nu is de band terug met een nieuw album: Wake Me Up So I Can Dream.

Waar: Paradiso Noord, Amsterdam

Wanneer: 17 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 17 euro

Hanson - TivoliVredenburg

Als tieners scoorden ze wereldwijd een hit met MMMBop: Hanson. Na het vieren van hun 25-jarig jubileum keren de broers Isaac, Taylor en Zac terug naar TivoliVredenburg, dit keer met een symfonieorkest. Samen met het 21-koppige orkest vertolken ze zowel hun hits als nieuw materiaal.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 19 februari, aanvang 20.00 uur

Tickets: 31,60 euro

Bovenstaand overzicht is een selectie van de redactie van NU.nl. Concerten kunnen na publicatie van dit artikel alsnog uitverkocht raken.