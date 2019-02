Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

The Night Shift - The Writer's Guide

Altijd al een boek willen schrijven? De Night Shift is speciaal voor de literaire nachtuilen en uitstellers die een nacht lang willen werken aan hun toekomstige roman. Het evenement vindt plaats bij ontmoetingsplek The Writer's Guide (to the Galaxy), waar professionele schrijfdocenten en collega-schrijvers elkaar een duwtje in de rug geven.

Waar: The Writer's Guide (to the Galaxy), Rotterdam

Wanneer: 16 februari, aanvang 21.30 uur

Prijs: vanaf 15 euro

ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 - Ahoy

Het ABN AMRO World Tennis Tournament behoort na 45 edities inmiddels tot een van de belangrijkste indoortoernooien ter wereld. Meerdere tennisgrootheden hebben eerder al tijdens dit evenement voet gezet in Ahoy, onder wie Björn Borg en Roger Federer. Ook dit jaar kunnen bezoekers grootse tennistalenten zoals Tomas Berdych aanschouwen, door de winkels van de Shops & Bites struinen en zelf het veld betreden in de Sports Plaza.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 12 februari tot en met 17 februari

Prijs: vanaf 26 euro

Workshop filosofie en levenskunst - Centrale Bibliotheek

In de Centrale Bibliotheek worden er in een nieuwe serie filosofische workshops belangrijke onderwerpen uit het dagelijks leven besproken. Praktijkfilosoof Peter Harteloh en cultuurhistoricus Jan de Bas dagen deelnemers uit om mee te denken en in gesprek te gaan met een ander. Ook staan er creatieve schrijf- en foto-opdrachten op het programma. Deze week is het thema De filosofie van burgerschap.

Waar: Centrale Bibliotheek, Rotterdam

Wanneer: 17 februari, aanvang 14.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Voorronde Erasmus Jazz Prijs - LantarenVenster

Ook dit jaar presenteren kunsthogeschool Codarts en Jazz International Rotterdam de Erasmus Jazz Prijs 2019. Tijdens de 24e editie van dit toernooi voor aanstormend jazztalent strijden jonge musici om de eerste plek. In LantarenVenster vinden dit weekend de voorrondes plaats. Bezoekers kunnen gratis aanschuiven en genieten van jong jazztalent.

Waar: LantarenVenster, Rotterdam

Wanneer: 17 februari, aanvang 14.30 uur

Prijs: gratis toegang

