Valentijnsdag, de dag van de liefde, is een feestdag die niet iedereens hart heeft gestolen. De redactie van NU.nl selecteert een aantal tips waar zowel valentijnsliefhebbers als -haters mee uit de voeten kunnen.

Gevangen door de liefde - Koepelgevangenis Arnhem

Nieuwe geliefden willen in de prille fase van hun verliefdheid niet anders dan bij elkaar zijn. In een gevangeniscel hebben ze dan ook weinig keus. Voorafgaand aan de opsluiting geeft de pianist met het weelderige, blonde haar, Jan Vayne, een gevoelig miniconcert om in de stemming te komen. Daarna worden de stellen in hun cel 'gesmeten', waar ze een romantisch driegangenmenu geserveerd krijgen. Er zitten ook wat verrassingselementen in de avond.

Waar: PrisonExperience, Wilhelminastraat 16, Arnhem

Wanneer: 14 februari van 17.45 tot 22.30 uur

Prijs: 150 euro per stel

Meer informatie en reserveren

Band inhuren voor een lofzang voor je geliefde - Utrecht

Als je een gevoelige serenade aan je 'valentijn' wilt brengen, maar je zangkwaliteiten niet al te best zijn, dan kun je muziektheatergroep Amuze inhuren om dit voor jou te doen. Je betaalt ze twee tientjes en geeft de naam van je valentijn, het tijdstip en de locatie door vanaf waar jouw geliefde, vriend, familielid of collega bezongen zal worden.

Waar: Utrecht

Wanneer: 14 februari tussen 18.00 en 23.00 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie en boeken

Vertoning 50 Shades of Grey - DOT, Groningen

De in 2011 gepubliceerde erotische roman Fifty Shades of Grey (Nederlands: Vijftig tinten grijs) werd wereldwijd ruim 60 miljoen keer verkocht en leidde niet alleen tot rode oortjes, maar ook tot verfilmingen en een eigen seksspeeltjeslijn. De verfilming uit 2015 kwam er bekaaider vanaf; 50 Shades of Grey werd 'bekroond' met vijf Razzies, prijzen voor de slechtste film van het jaar. Wie toch nog wil gaan: het verhaal gaat over de naïeve literatuurstudente Anastasia Steele (Dakota Johnson), die verliefd wordt op de mysterieuze, getergde miljardair Christian Grey (Jamie Dornan), die duistere seksuele verlangens blijkt te koesteren.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2, Groningen

Wanneer: 14 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie en tickets

Valentijnfotosessies met je huisdier - Antwerpen

Je moet er even de grens voor over, maar dan kun je wel een professionele studiofoto laten maken met je hond, kat, parkiet of een ander huisdier. Voor de gelegenheid heeft fotostudio DD-Photography een speciale valentijnsachtergrond die niet beschikbaar is tijdens reguliere fotosessies.

Waar: DD-Photography, De Moystraat 21, Antwerpen

Wanneer: 14 tot en met 17 februari

Prijs: 25 euro

Meer informatie

Valentijn Onder de Sterren - ARTIS, Amsterdam

Wie in de roes van een zware verliefdheid verkeert, gelooft dat niemand zo aantrekkelijk is als zijn of haar partner. Maar ook de aarde en de maan voelen zich tot elkaar aangetrokken, evenals Mars en Venus. Een wormgat in de ruimte zuigt zelfs al het licht in zijn peilloze duisternis. In het Planetarium van ARTIS kun je voor de gelegenheid kijken naar Valentijn Onder de Sterren, over de mythische dierenriem, koppels van planeten en verhalen over sterren die altijd samen aan de hemel verschijnen.

Waar: Planetarium ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam

Wanneer: 14 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 25 euro voor twee personen

Meer informatie en tickets

Daten met eenzame senioren - Rotterdam

Als je nog geen valentijn hebt en ook niet op jacht bent, kun je de dag goed besteden door een eenzame oudere te verblijden met een leuke date. Nadat het ijs tussen de senioren en hun 'dates' is gebroken tijdens de kennismakingslunch, hebben alle koppels een afspraakje. Het uitzicht over Rotterdam bewonderen vanuit de Euromast, rondsnuffelen bij de stalletjes van de Markthal of een sportief potje bowlen of jeu de boules. Het ticket is voor de kennismakingslunch, maar de date is daar nog niet bij inbegrepen.

Waar: De Nieuwe Poort, Weena 711, Rotterdam

Wanneer: 16 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

Stuur een glitterbom naar een ex - Landelijk

Als je had gehoopt op een romantische Valentijnsdag, maar daar een streep door kon zetten omdat je je geliefde bijvoorbeeld betrapte op een leugen, kun je nu op een ludieke manier wraak nemen: door een dikke envelop vol fijne glitter te versturen. De glitters gaan overal tussen zitten en maanden later zal je ex-geliefde nog vruchteloos aan het stofzuigen zijn. In de envelop met de glitterbom kun je ook nog een brief bijvoegen waarin je de groetjes doet.