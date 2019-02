Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Rondleiding Vredespaleis - Vredespaleis

Een aantal weekenden per jaar zijn de deuren van het historische Vredespaleis geopend voor publiek. Een gids neemt de bezoekers mee door de mooiste ruimtes van het gebouw, zoals de Grote en Kleine Rechtszaal. Rondleidingen duren ongeveer drie kwartier en worden aangeboden in het Nederlands, Engels en Duits. Let op: het is in het paleis niet toegestaan om te fotograferen.

Waar: Carnegieplein 2, Den Haag

Wanneer: 16 en 17 februari

Prijs: 11 euro

Meer informatie

Valentine's Jam - Atrium Den Haag

Tijdens de Valentine's Jam worden er in het Atrium Den Haag dansworkshops aangeboden. Zo is er een workshop zumba en een workshop rollerskaten, waar koppels leren ritmisch samen te skaten. Wie even de benen wil laten rusten, kan door een waarzegster de toekomst laten voorspellen of kijken naar één van de vele dansoptredens.

Waar: Atrium, Den Haag

Wanneer: 15 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 5 euro

Meer informatie

Singles Silent Disco - Bleyenberg

Op de dag na Valentijnsdag zijn de vrijgezellen aan de beurt voor een feestje. In Bleyenberg worden de lekkerste singletjes uit de jaren negentig en jaren nul gedraaid tijdens een silent disco. Ga je toch liever niet alleen? Bij de garderobe kan iedereen die naar liefde op zoek is een naamkaartje halen.

Waar: De Kantine van Bleyenberg, Den Haag

Wanneer: 15 februari vanaf 23.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Theaterlezing van Maarten van Rossem - Stadstheater Zoetermeer

De slimste mens-jurylid Maarten van Rossem is gewapend met humor en een hele hoop kennis. De historicus is auteur van onder meer Nederland volgens Maarten van Rossem en Het einde van het Romeinse Rijk. Tijdens zijn lezingen gaat hij in op actualiteiten, politieke kwesties en maatschappelijke vraagstukken. Geen lezing van Van Rossem lijkt hetzelfde: alle thema's zijn mogelijk.

Waar: Theaterplein 10, Zoetermeer

Wanneer: 15 februari, vanaf 20.15 uur

Prijs: 25,70 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.