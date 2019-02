Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de voor drie Oscars genomineerde dramafilm If Beale Street Could Talk en de romantische comedy Verliefd op Cuba met Susan Visser en Jan Kooijman.

If Beale Streat Could Talk - drama

Na een jarenlange vriendschap durven Clementine 'Tish' Rivers en Alonzo 'Fonny' Hunt eindelijk toe te geven aan hun liefde voor elkaar. Ze beginnen aan een toekomst samen, tot 'Fonny' valselijk wordt beschuldigd van verkrachting. Hij belandt in de gevangenis en tot overmaat van ramp ontdekt 'Tish' dat ze zwanger is. Haar familie heeft zo haar twijfels, maar helpt haar om de onschuld van 'Fonny' te bewijzen.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Barry Jenkins

Cast: KiKi Layne, Stephan James, Regina King

Kijkwijzer: 12+

Verliefd op Cuba - romantiek

Na haar echtscheiding is Loes het vertrouwen in de liefde verloren. Wanneer haar dochter Maartje besluit te trouwen met een Cubaan, ziet ze dan ook meteen beren op de weg. Ze vliegt direct naar het Caribische eiland om Maartje ervan te overtuigen dat haar schoonzoon in spé enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal geland op het zonnige eiland leert Loes meer over de liefde dan ze ooit had verwacht.

Genre: romantiek, komedie

Regisseur: Johan Nijenhuis

Cast: Susan Visser, Abbey Hoes, Jan Kooijman

Kijkwijzer: 12+

Alita: Battle Angel - actie

In de toekomst wordt cyborg Alita op een vuilnisbelt in Iron City gevonden door de barmhartige cyberarts Ido, die haar een nieuw leven geeft. Wanneer Alita ontwaakt, weet ze niets meer van haar verleden. Ze bouwt een leven op in Iron City en raakt bevriend met de slimme Hugo. Hij helpt haar te herinneren wie ze is. Wanneer gevaarlijke vijanden opduiken, vertrekt Alita op een reis om het op te nemen tegen de onrechtvaardigheden van deze corrupte wereld.

Genre: actie

Regisseur: Robert Rodriguez

Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley

Kijkwijzer: 12+

Doubles Vies - comedy

Alain en zijn vrouw Selena proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan het moderne leven. Alain werkt noodgedwongen mee aan de digitalisering bij zijn uitgeverij en Selena heeft het theater moeten verruilen voor een rol in een langlopende televisieserie. Ook auteur Léonard, een vriend van Alain, moet eraan geloven; aan zijn succesvolle reeks semiautobiografische boeken lijkt een eind te komen. Hoe gaan zij om met veranderingen in hun vakgebied?

Genre: komedie, drama

Regisseur: Olivier Assayas

Cast: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Christa Théret

Kijkwijzer: 6+

Continuer - drama

De gescheiden moeder Sybille heeft geen al te beste band met haar zestienjarige zoon Samuel. Hij lijkt de ene na de andere verkeerde beslissing te nemen en Sybille kijkt machteloos toe. In de hoop hun levens een positieve wending te kunnen geven, besluit ze haar zoon enkele maanden mee te nemen op reis door Kirgizië. Vergezeld door slechts twee paarden trekken ze de bergen in, waar ze geconfronteerd worden met de indrukwekkende natuur, de lokale bevolking en hun kwetsbare relatie.

Genre: drama

Regisseur: Joachim Lafosse

Cast: Virginie Efira, Kacey Mottet Klein

Kijkwijzer: 12+

Corgi - animatie

Corgi Rex woont in het Britse koningshuis en is het lievelingetje van de koningin. Wanneer Rex door de andere, jaloerse corgi's het paleis wordt uit gejaagd en op straat terechtkomt, wordt hij voor een zwerfhond aangezien en naar een hondenkennel gebracht. In het paleis vreest iedereen dat Rex de koude winternachten niet heeft overleefd. Met behulp van zijn nieuwe vrienden zet Rex alles op alles om weer thuis te komen.

Genre: animatie, jeugd

Regisseur: Ben Stassen

Cast: Buddy Vedder, Bridget Maasland, Freek Vonk

Kijkwijzer: 6+

Happy Death Day 2U - thriller

Tree weet alles van doodgaan. Door een mysterieuze moordenaar werd ze keer op keer vermoord en leek ze dezelfde dag te herleven. Nu dat voorbij is, heeft ze langzaamaan haar studentenleven weer opgepakt. Ze komt er echter al snel achter dat opnieuw sterven verrassend makkelijker te trotseren was dan de gevaren die dit keer op de loer liggen.

Genre: thriller, komedie

Regisseur: Christopher Landon

Cast: Jessica Rothe, Ruby Modine, Israel Broussard

Kijkwijzer: 16+

Goede Buren - documentaire

Toen de Rotterdamse Bep de Bruin na tien jaar dood in haar woning werd gevonden door bouwvakkers, was de stad in shock. Hoe kon het dat niemand haar had gemist? Ada en haar nuchtere overbuurvrouw Wilma besluiten het heft in eigen handen te nemen en voeren een campagne tegen eenzaamheid. Samen bezoeken ze eenzame ouderen die hulp nodig hebben. Maar kun je iemand wel uit zijn eenzaamheid bevrijden?

Genre: documentaire

Regisseur: Stella van Voorst van Beest

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 13 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

