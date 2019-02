Er is dit weekend weer van alles te doen in Den Haag. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Musical The Lion King - AFAS Circustheater Scheveningen

The Lion King is tot en met 21 juli 2019 te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen, met de beroemde muziek van Tim Rice en Elton John en bekende karakters als Simba, Nala, Timon en Pumbaa. De musical trok in Nederland al meer dan 1,4 miljoen bezoekers en kreeg de Publieksprijs voor Beste Musical. Wereldwijd trok de voorstelling 90 miljoen bezoekers. The Lion King won zeventig internationale awards.

Waar: AFAS Circustheater, Circusplein 50, Den Haag

Wanneer: tot en met 21 juli

Prijs: vanaf 33,85 euro

Meer informatie

Beklimming van de Grote Kerk

De toren van de Grote Kerk is elke week van donderdag tot en met zondag open voor publiek. Bezoekers kunnen de 288 treden naar boven klimmen en aan de top genieten van het uitzicht over Den Haag, Scheveningen en Kijkduin. Een gids vertelt meer over de geschiedenis van het vijftiende-eeuwse monument. De rondleiding duurt ongeveer een uur.

Waar: Rond de Grote Kerk 12, Den Haag

Wanneer: tot en met zondag 9 februari

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Rondleiding in het Vredespaleis

Het Vredespaleis in Den Haag is af en toe geopend voor het publiek, zoals aankomende zaterdag. Een gids vertelt over het gebouw en de instellingen die erin gehuisvest zijn. Mensen kunnen de Grote en Kleine Rechtszaal, de gaanderijen en de Japanse zaal zien. De rondleidingen zijn in het Nederlands of Engels en duren ongeveer 45 minuten.

Waar: Carnegieplein 2, Vredespaleis, Den Haag

Wanneer: zaterdag 9 februari

Prijs: 11 euro

Meer informatie

Binkbikes Tours - Den Haag, Scheveningen,

Binkbikes Tours organiseert dagelijks om 14.00 uur fietstours door de hofstad. Mensen rijden tijdens deze tour op zogenoemde BRIK-fietsen. De speciale as van de fiets zorgt voor een soepele en geluidsarme voortbeweging. Onder begeleiding van een gids fiets je een route door de parken van Den Haag - inclusief het natuurreservaat van Meijendel - en over de boulevard van Scheveningen.

Waar: Den Haag

Wanneer: dagelijks om 14.00 uur

Prijs: vanaf 29 euro

Meer informatie

Bovenstaande tips zijn een selectie van de redactie van NU.nl. Ontbreekt een weekendtip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.