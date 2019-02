Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Wat zoal? Dat zet NU.nl voor je op een rij.

Trouwen voor één dag - Markthal

Op de internationale dag van het huwelijk kunnen bezoekers van de Markthal voor één dag trouwen. Degenen die ervoor kiezen een dag in het huwelijksbootje te stappen, kunnen trouwkleding aantrekken en ringen omdoen. Een trouwambtenaar verbindt de stellen terwijl er romantische muziek op de achtergrond speelt. Bezoekers die het nog niet weten, kunnen op speeddate gaan.

Waar: Ds. Jan Scharpstraat 298, Rotterdam

Wanneer: zondag 10 februari van 12.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis toegang

Meer informatie

Chinees Nieuwjaar - Stadscentrum

Het Chinees Nieuwjaar wordt deze week traditioneel ingeluid in het centrum van Rotterdam. De leeuw wordt zaterdag tijdens een ceremonie ontwaakt, waarna er een optocht langs de Westersingel en Mauritsweg plaatsvindt. De meeste activiteiten vinden in het Wijkpark Oude Westen plaats. Daar kunnen bezoekers hun naam laten kalligraferen of een kijkje nemen in het kooktheater. Het festival, dat dit jaar in het teken van het varken staat, wordt afgesloten met een vuurwerkshow.

Waar: centrum Rotterdam

Wanneer: tot en met zondag 10 februari

Prijs: gratis

Meer informatie

Art Rotterdam - Van Nelle Fabriek

Burgemeester Aboutaleb heeft woensdag de twintigste editie van kunstbeurs Art Rotterdam geopend, die plaatsvindt in en nabij de Van Nelle Fabriek. Dit jaar nemen negentig exposanten uit binnen- en buitenland deel. Zo belicht het Mondriaan Fonds deze editie 67 veelbelovende kunstenaars in de tentoonstelling Prospects & Concepts. Heel verschillende disciplines, variërend van schilderkunst tot videokunst en van performances tot fotografie, komen er aan de orde.

Waar: Van Nelleweg 1, Rotterdam

Wanneer: tot en met zondag 10 februari

Prijs: 17,50 euro

Meer informatie

TEC ART Festival - Kunstcentrum WORM

Tijdens TEC ART Festival kunnen mensen vier dagen lang verschillende expo, live-acts, robotics, talks, feesten en pop-ups in de publieke ruimte van het Witte With kwartier en in de zalen van WORM bezoeken. TEC ART 2019 presenteert internationale highlights en de beste talenten die in 2018 afstudeerden aan de creative technology en avantgarde kunstopleidingen in Nederland. Wat nieuw is dit jaar, is de TEC Art Public Space; naast WORM is de straat autovrij gemaakt en zijn verschillende live acts en installaties te zien.

Waar: Boomgaardsstraat 69 en Boomgaardsstraat 71

Wanneer: tot en met zondag 10 februari

Prijs: 5 euro

Meer informatie

