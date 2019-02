Elke week draaien er nieuwe films in de bioscopen. Deze week zijn dat onder meer de horrorfilm The Prodigy, waarin een moeder vreest dat haar zoon bezeten is en Un Amour Impossible, dat ook te zien was op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

The Prodigy - horror

Als Sarahs zoon Miles zich steeds opmerkelijker gedraagt, begint ze te vermoeden dat hij wordt bezeten. Aan de ene kant vreest ze voor de veiligheid van haar familie, aan de andere kant zegt haar moederinstinct dat ze haar zoon moet beschermen. Als de verontrustende gebeurtenissen elkaar opvolgen, moet ze haar verleden onder ogen zien en wordt de grens tussen waanbeelden en de werkelijkheid steeds dunner.

Genre: horror

Regisseur: Nicholas McCarthy

Cast: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Peter Mooney

Kijkwijzer: 16+

Time Freak – romantiek

Het gaat de talentvolle natuurkundestudent Stillman voor de wind. Maar dan wordt hij uit het niets aan de kant gezet door zijn vriendin Debby. Hij is ontroostbaar, maar vastbesloten om niet op te geven. Hij stort zich volledig op een project waar menig genie met hartzeer jaloers op zou zijn: hij bouwt een tijdmachine die hem een tweede kans op de liefde moet geven.

Genre: romantiek, drama

Regisseur: Andrew Bowler

Cast: Asa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo

Kijkwijzer: 6+

At Eternity's Gate – drama

Vincent van Gogh woonde gedurende de laatste maanden van zijn leven in het Franse dorp Auvers-sur-Oise. At Eternity’s Gate laat de worsteling zien die de Nederlandse kunstenaar doormaakte om begrepen te worden en als kunstenaar te worden gezien. In diezelfde zoektocht verliest Van Gogh zich steeds meer in ziektes en depressies. Acteur Willem Dafoe, die Van Gogh speelt, won een award voor zijn rol tijdens het filmfestival in Venetië.

Regisseur: Julian Schnabel

Cast: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac

Kijkwijzer: 12+

Organize Isler 2 – comedy

Istanboel wordt geteisterd door oplichterijen. Naïeve en eerlijke mensen, onschuldigen en schuldigen: iedereen is betrokken en niemand lijkt te kunnen ontkomen. Dan wordt de dochter van meesteroplichter Asıms belazerd. Hoe kan het dat juist zij in dit circuit belandt, terwijl ze wil dat haar vader stopt met zijn zogenaamde georganiseerde zaken?

Regisseur: Yilmaz Erdoğan

Cast: Yilmaz Erdoğan, Kivanç Tatlitug, Ezgi Mola

Kijkwijzer: 9+

The Lego Movie 2 - animatie

De helden van Steenstad moeten in de actie-animatiefilm hun stad redden. Na vijf rustige jaren worden de inwoners geconfronteerd met de dreiging van Duplo-indringers uit de ruimte, die erop uit zijn om de stad af te breken. De strijd die losbarst brengt de vrienden Emmet, Lucy en Batman naar onbekende werelden. Hun moed, creativiteit en bouwvaardigheden worden op de proef gesteld. Lukt het om Steenstad te redden?

Regisseur: Mike Mitchell

Cast: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett

Kijkwijzer: 6+

Un Amour Impossible – drama

Rachel is in het Frankrijk van de jaren vijftig een eenvoudige typiste, als ze Philippe ontmoet. Hij is een charmante intellectueel van goede komaf. Ze vallen voor elkaar en Rachel raakt in verwachting. Onder druk van zijn familie weigert Philippe beneden zijn stand te trouwen, waardoor Rachel hun dochter alleen opvoedt. Na een strijd van jaren erkent Philippe hun kind en besluit hij zich zijn vaderrol toe te eigenen. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Christine Angot.

Regisseur: Catherine Corsini

Cast: Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth

Kijkwijzer: 12+

Brugklas: De tijd van m'n leven - jeugd

Nola wordt gedumpt door haar vriend Jesse. Bij overmaat van ramp is daar een video van die op school wordt verspreid. Nola's verdriet en jaloezie brengen haar nog verder in de problemen, waardoor ze niet meer mee mag op kamp. De populaire Fenna, die een oogje heeft op Jesse, maakt daar dankbaar gebruik van. Wanneer Nola ten einde raad is, komt er hulp uit onverwachte hoek. Terwijl ze er alles aan doet om Jesse terug te winnen, vraagt ze zich af of dat nog wel is wat ze wil.

Genre: jeugd

Regisseur: Raymond Grimbergen

Cast: Sterre van Woudenberg, Vincent Visser, Niek Roozen, Julian Moon, Stefania Liberakakis, Claire Veldkamp, Britt Scholte, Sevcan Kocer, Else Talsma

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 7 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.

