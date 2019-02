Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam. Zo wordt er een gratis toegankelijke vinylplatenbeurs georganiseerd en kun je een eenzame senior een dagje mee op stap nemen.

Happy Feelings Winter Festival – Thuishaven

Na drie uitverkochte zomerfestivals organiseert Happy Feelings dit jaar voor het eerst een winterfestival. Happy Feelings heeft meerdere podia met muziek uit de jaren negentig en nul, r&b, hiphiop, disco en house.

Waar: Thuishaven, Contactweg 68, Amsterdam

Wanneer: 9 februari vanaf 13.00 uur

Prijs: variërend van 12,41 euro tot 37,91 euro

Meer informatie en tickets

Hard//hoofd Nachtlaboratorium – Lab 111

Hard//hoofd is een digitaal platform waar kunstenaars, schrijvers, filosofen en andere vrijdenkers hun werk en mening delen. Op 9 februari komt iedereen samen voor een nacht vol kunst, muziek, literatuur, performance en intieme voordrachten. Filosoof en kunsthistorica Maan Jitski draait funk, elektro en r&b en met de quiz Is het kunst of mag het weg? test je je culturele kennis.

Waar: LAB 111, Arie Biemondstraat 111, Amsterdam

Wanneer: 9 februari vanaf 22.30 uur

Prijs: 6,44 euro

Meer informatie en tickets

Voor je 't weet, heb je een date! – De Nieuwe Poort

In het kader van Valentijnsdag organiseert De Nieuwe Poort een speciale dag waarop deelnemers kunnen 'daten' met een eenzame oudere. Nadat de senioren en bezoekers aan elkaar gewend zijn geraakt tijdens de kennismakingslunch, gaan alle koppels op date. Een boottocht door de Amsterdamse grachten, een kijkje achter de schermen bij het Concertgebouw of zelfs een potje bowlen of jeu de boule.

Waar: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam

Wanneer: 9 februari, aanvang 12.00 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie en aanmelden

Platenbeurs – RADION

Muziekliefhebbers kunnen 9 februari hun hart ophalen op de platenbeurs van RADION en The Vynil Countdown. Verschillende platenverkopers staan met een kraam op de beurs. De focus ligt op dance en elektronische muziek, maar je kunt ook volop pop, funk, soul en rock vinden. De verschillende dj's draaien de platen die te koop zijn. Neem contant geld mee, want niet alle verkoper beschikken over een pinapparaat.

Waar: RADION, Louwesweg 1, Amsterdam

Wanneer: 9 februari vanaf 11.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Nataraj met dj Martyn – Jungle

Nataraj is een feest waar publiek van alle leeftijden welkom is. Er wordt in alle vrijheid gedanst op blote voeten. De evenementen van Nataraj beginnen altijd vroeg in de avond, speciaal voor de mensen die niet tot laat in de stad willen zijn.

Waar: Jungle, Tweede van Swinderenstraat 26, Amsterdam

Wanneer: 9 februari vanaf 20.00 uur

Prijs: 12 euro

Meer informatie en tickets

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.